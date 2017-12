Bodové maximum za 23 minut. Basketbalista Satoranský si užívá jedno z nejvydařenějších období v NBA

Basketbalista Tomáš Satoranský prožívá zatím asi nejvydařenější období v NBA. Po zranění kapitána Washingtonu Johna Walla dostává od trenéra Brookse velký prostor a posouvá si osobní rekordy, naposledy se blýskl sedmnácti body v duelu proti Detroitu.

Tomáš Satoranský naskočil do zápasu jako náhradník, své bodové maximum zvládl za 23 minut. Navíc neměl v žádném z posledních čtyř utkání jedinou ztrátu míče. Přitom ještě před zraněním největší hvězdy týmu Johna Walla moc důvodů k optimismu neměl. V devíti duelech se vůbec nedostal na hřiště a jen ve čtyřech dalších odehrál přes deset minut.

„Mentálně je samozřejmě náročné, když člověk nehraje. Ale to je to, co tady znamená být profík. Být neustále připravený, udržovat se ve formě,“ řekl Tomáš Satoranský v rozhovoru pro Českou basketbalovou federaci.

Svými výkony si stále více získává důvěru trenéra Scotta Brookse. Právě v duelu proti Detroitu nechal českého rozehrávače na hřišti i v rozhodujících momentech zápasu místo konkurenta Tima Fraziera. A Satoranský tak mohl využít zkušenosti i ze svého sedmiletého působení ve Španělsku.

„Nějaké zkušenosti mám, protože jsem hrál důležité momenty jak v Barceloně, tak samozřejmě v nároďáku. Takových momentů se nebojím a bylo super, když jsem byl na hřišti v zápase NBA,“ pochvaluje si aktuální pohodu Tomáš Satoranský, který dal jedenáct ze sedmnácti bodů právě v poslední čtvrtině zápasu. A i když se mu teď daří, nemyslí na to, co se stane, až se do sestavy Washingtonu vrátí kapitán John Wall. „Tenhle moment si užívám stejně jako každý zápas. Nepřemýšlím o tom, jaká bude situace, až se vrátí.“

Tomáš Satoranský sledoval na dálku i vstup národního týmu do kvalifikace mistrovství světa a ocenil nejen dvě výhry nad Islandem a ve Finsku. „Díval jsem se na online statistiky. Samozřejmě Ondra Balbín a Blake Schilb jsou velkým přínosem. Hlavně Ondra je aspekt hry, který nám hodně chyběl. Jsem rád a doufám, že v tom budou pokračovat i v únoru,“ přeje Satoranský hodně štěstí svým reprezentačním spoluhráčům, které v únoru čekají duely v Bulharsku a na Islandu.