Dva zápasy ve dvou dnech. Basketbalista Satoranský si na náročný program NBA už zvykl

Už druhou sezonu nastupuje v basketbalové NBA i rozehrávač Tomáš Satoranský. Kromě zápasů s nejlepšími týmy světa podstupuje ve Washingtonu i tradiční předzápasové tréninky, které se většinou konají jen několik hodin před utkáním. A jak český reprezentant Radiožurnálu přiznal, mezi tréninkem a samotným zápasem už se toho většinou moc stihnout nedá. Washington 16:30 11. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Satoranský v dresu Washington Wizards | Zdroj: Reuters

„Není moc času dělat něco jiného než přijet domů, dvě hodiny odpočívat a zpátky na zápas. Ze začátku jsem s tím měl problémy, protože v Evropě jsem měl víc času mezi zápasy a ranními tréninky. Teď jsem si na to zvykl a už to zvládám v pohodě. Ale myslím si, že právě s tím může mít někdo problém,“ popsal Tomáš Satoranský zajetý americký systém.

Ten se podle českého rozehrávače Washington Wizards mění pouze tehdy, když se basketbalisté vrací pozdě v noci z venkovního zápasu a hned druhý den je čeká další duel doma.

„Třeba když vědí, že hrajeme back-to-back zápas, přijedeme ráno a hned hrajeme další zápas doma, tak se zruší ranní trénink a máme třeba předzápasový program trochu posunutý dopředu, máme poradu a předzápasová rozcvičení trvají o něco déle,“ popisuje Satoranský.

'Musel jsem využít šance'. Satoranský zářil v NBA a pomohl Wizards k výhře proti Detroitu osobním maximem Číst článek

Pokud se ale trénink nezruší, tak se basketbalisté před večerním zápasem obvykle příliš neutahají. Většinou si projdou akce soupeře, trénují střelbu nebo můžou jít do posilovny.

„Myslím si, že to není fyzicky náročné, je to spíš o tom, aby se každý dostal do svého rytmu před zápasem,“ říká Satoranský.

Dostat se do rytmu pomáhá hráčům v NBA řada koučových asistentů, Tomáši Satoranskému především Ryan Richman.

„Všichni z našeho trenérského týmu mu pomáháme a vidíme, jak se zlepšuje. Nejdůležitější věc je, že na sobě pracuje. A když pracuje, tak se dějí velké věci,“ říká Richman.

Prostor ukázat velké věci ale ve středečním duelu proti Utahu Tomáš Satoranský příliš nedostal. Washington prohrál 104:107 a Satoranský za necelých šest minut vstřelil 2 body.