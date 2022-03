Satoranský neskóroval, i tak dosáhl na double double. Povedlo se mu to jako třetímu hráči historie NBA

Český basketbalista Tomáš Satoranský sice ve středu v NBA neskóroval, přesto patřil k nejlepším hráčům Washingtonu při výhře 127:110 nad Orlandem. Reprezentační rozehrávač totiž zaznamenal svůj první double double sezony za 10 doskoků a 13 asistencí. O jedinou asistenci tak zaostal za svým maximem v zámořské soutěži. New York 9:03 31. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český basketbalista Tomáš Satoranský sice ve středu v NBA neskóroval, přesto patřil k nejlepším hráčům Washingtonu při výhře 127:110 nad Orlandem | Foto: Tommy Gilligan-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Druhý z Čechů Vít Krejčí rovněž nechyběl v základní sestavě Oklahomy, při prohře 118:136 s Atlantou odehrál svých rekordních 35 minut a zaznamenal 9 bodů, 5 doskoků a 5 asistencí.

Washington už je sice v podstatě bez šance na play off, ale od zařazení Satoranského do základní sestavy vyhrál třetí ze čtyř zápasů. Český rozehrávač sice za 27 minut jen dvakrát vystřelil, a to neúspěšně, ale pro svůj tým byl velmi užitečný.

Vše začínal velmi dobrou obranou, v útoku pak skvěle nacházel své spoluhráče, zejména pak Ruie Hačimuru, který dal šest ze sedmi košů po Satoranského přihrávkách, a Kristapse Porzingise, s 35 body nejlepšího střelce zápasu.

„Poprvé jsem viděl, že by měl někdo double double bez vstřeleného bodu, ale Sato hrál opravdu skvěle. Jeho zásluhou tým dobře posouval míč a vytvářeli jsme si otevřené střely,“ řekl Porzingis.

Satoranský měl dosud dvojciferný počet doskoků a asistencí v jednom zápase jen v lednu 2019 Milwaukee, kdy zapsal svůj jediný triple double kariéry.

Jeho double double bez jediného bodu je v NBA unikátem. Stal se teprve třetím hráčem v historii, který ho dosáhl. V této sezoně to dokázal i Josh Giddey z Oklahoma City a v roce 1971 Norm Van Lier.

„Snažil jsem se být agresivní do koše, ale pokaždé, když jsem chtěl najet, tak se otevřela možnost najít spoluhráče. Tak jsem toho využíval. Přišlo to přirozeně,“ řekl Satoranský.

„Pro Satoranského je hlavní vítězství. Když to potřebujeme, tak se snaží skórovat, ale hlavně se snaží organizovat naši hru. A důležitý je v obraně díky svým schopnostem a své výšce. Má opravdu skvělé momenty,“ řekl trenér Wizards Wes Unseld Jr.

Krejčí se tentokráte trápil střelecky a z deseti střel dal jen jednu trojku. Svou aktivitou si ale říkal o fauly a proměnil všech šest trestných hodů. Na hřišti strávil nejvíce minut z celého týmu. V závěru alespoň pomohl snížit až čtyřiatřicetibodovou ztrátu. Atlantu táhl 41 body Trae Young.

Jistotu play off získal Dallas, který vyhrál 120:112 nad Clevelandem. Hlavní zásluhu na tom měl Luka Dončić, který zapsal 35 bodů a 13 asistencí. Warriors se tak dokonce dostali na třetí místo Západní konference před Golden State. Warriors podlehli 103:107 lídrovi soutěže z Phoenixu, nepomohlo jim ani 38 bodů Jordana Poola.

Vyřazovacím bojům se přiblížil také Denver, který i díky 37 bodům, 13 doskokům a 9 asistencím Nikoly Jokiče zvítězil 125:118 nad Indianou. Nuggets se tak dostali na páté místo tabulky před Utah a na sedmou Minnesotu mají náskok tří výher.

Timberwolves totiž prohráli s Torontem 102:125. Svým druhým triple doublem kariéry se o to postaral Pascal Siakam, který za Raptors nasbíral 12 bodů, 10 doskoků a 13 asistencí. Toronto si tak upevnilo šestou příčku Východní konference před Clevelandem na rozdíl dvou výher.

Miami v boji o první místo ve vyrovnané Východní konferenci zvítězilo 106:98 nad Bostonem a má tak před ním náskok dvou výher.

NBA

Boston - Miami 98:106, Cleveland - Dallas 112:120, Golden State - Phoenix 103:107, Houston - Sacramento 118:121, Indiana - Denver 118:125, New York - Charlotte 114:125, Oklahoma City - Atlanta 118:136 (za domácí Krejčí 9 bodů, 5 doskoků, 5 asistencí), Portland - New Orleans 107:117, San Antonio - Memphis 111:112, Toronto - Minnesota 125:102, Washington - Orlando 127:110 (za domácí Satoranský 10 doskoků, 13 asistencí).