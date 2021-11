Lakers neubránili Adetokunba. New Orleans podlehli Miami, Satoranský dal tři body a asistenci

Řecký basketbalista Janis Adetokunbo zařídil 47 body výhru Milwaukee 109:102 nad Los Angeles Lakers. Obhájci titulu zvítězili teprve posedmé v sezoně NBA a zatím se drží pod hranicí postupu do play off. Naproti tomu Phoenix zažívá skvělý vstup do ročníku, proti Dallasu slavil desátou výhru za sebou (105:98) a má druhou nejlepší bilanci v lize.

