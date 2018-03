Satoranský si připsal 11 bodů, Washington ale prohrál v NBA čtvrté z posledních pěti utkání

Basketbalisté Washingtonu promarnili v NBA možnost zajistit si v Detroitu postup do play-off. Na palubovce Pistons totiž Wizards prohráli čtvrté z posledních pěti utkání 92:103 a navíc přišli kvůli zranění kotníku o křídelníka Otto Portera. Washingtonu nestačilo ani 11 bodů Tomáše Satoranského a v tabulce Východní konference zůstává šestý. Detroit 8:48 30. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Washingtonský Tomáš Satoranský v souboji s detroitským Reggie Jacksonem. | Foto: Duane Burleson | Zdroj: AP

Český reprezentační rozehrávač Tomáš Satoranský nechyběl po sedmadvacáté za sebou v základní sestavě Wizards. Na palubovce Little Caesars Arena byl třetím nejvytíženějším hráčem svého týmu, když odehrál 34 minut. Během nich proměnil oba trestné hody, polovinu ze čtyř střel z pole a z toho ze tří pokusů jednu tříbodovou. Kromě 11 bodů zapsal také pět doskoků, šest asistencí a jeden zisk.

LeBron James vyrovnal Jordanův rekord, když nastřílel víc než deset bodů v 866. zápase v řadě Číst článek

„Není to příjemné, ale musíme to hodit za hlavu a vyhrát další zápasy,“ řekl po porážce číslo 34 v ročníku Beal, který po kolizi s Henry Ellensonem odešel ke konci třetí části do šatny, ale ve čtvrté se na hřiště vrátil. To zranění kotníku Otto Portera vypadá složitěji. „Nevíme, jak moc vážné to je, ale myslíme, že to bude slabší podvrtnutí, což by nebylo tak hrozné,“ vysvětloval zámořským novinářům kouč Scott Brooks. „V dalších pár dnech se ukáže, jak moc to bude vážné, pak se uvidí.“

Washington se znovu trápil zejména v ofenzivě. „Prostě jsme zase nemohli dostat míč do obroučky, hlavně v poslední čtvrtině jsme špatně útočili. Když vám to nepadá, musíte se snažit sbírat body jinak, třeba být agresivní a dostat se na čáru trestného hodu, ale ani to se nám nedařilo,“ přemítal Brooks. Washington už bude mít dost těžké posunout se v tabulce výš, protože na Indianu, která zvítězila v Sacramentu 106:103, zaostávají Wizards o tři výhry, ale mají o zápas méně.

Detroit naopak ke konci základní části nabírá formu a pokouší se na poslední chvíli proklouznout do vyřazovacích bojů, i když jeho šance už je spíš teoretická. Při neúčasti Blakea Griffina se Pistons mohli spolehnout na pivota Andre Drummonda, který jim k páté výhře z šesti utkání pomohl 24 body a 23 doskoky. Sekundovali mu s 14 body náhradník za Griffina v základní pětce Anthony Tolliver a křídelník Reggie Bullock.

Satoranského body nestačily, basketbalisté Washingtonu prohráli potřetí v řadě Číst článek

Osmé poslední postupové místo do play off patří na východě Milwaukee, které má o vítězství méně než Wizards. Bucks si ho pojistili výhrou 116:107 na palubovce obhájců titulu Golden State, kteří ve druhé části přišli kvůli vyloučení po druhé technické Kevina Duranta, který se vrátil do sestavy po zranění. Díky třetímu zaváhání Warriors v řadě si první místo v tabulce Západní konference a tím i výhodu domácího prostředí pro všechny zápasy bojů o titul s předstihem zajistil Houston, který ani nehrál.

Přímý souboj o čtvrtou příčku západu a tím o možnost začínat v prvním kole proti pátému týmu před svými fanoušky zvládlo San Antonio, když si poradilo doma s Oklahomou 103:99. Spurs vedl s 25 body a 11 doskoky LaMarcus Aldridge, Patty Mills přidal 14 bodů. Na straně poražených zapsal 26 bodů Paul George. Russell Westbrook zvládl 19 bodů a 11 doskoků, pivot Steven Adam 10 bodů a 13 asistencí.

NBA:

Detroit - Washington 103:92 (za hosty Satoranský 11 bodů, 5 doskoků, 6 asistencí), Golden State - Milwaukee 107:116, Miami - Chicago 103:92, Sacramento - Indiana 103:106, San Antonio - Oklahoma City 103:99.