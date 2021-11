Satoranský, Veselý, Schilb, Auda a Balvín. Basketbalisté zahájí kvalifikaci bez pěti opor

Bez pěti klíčových hráčů, kteří startovali na letních olympijských hrách v Tokiu, vstoupí příští týden čeští basketbalisté do úvodní části kvalifikace o postup na mistrovství světa v roce 2023. Ve čtrnáctičlenné nominaci trenéra Ronena Ginzburga chybí vedle Tomáše Satoranského a Jana Veselého také Blake Schilb nebo pivoti Ondřej Balvín a Patrik Auda. Po zranění a operaci Achillovy šlachy se naopak vrací kapitán Vojtěch Hruban. Praha 16:17 18. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Peterka | Foto: Václav Mudra | Zdroj: Česká basketbalová federace

Národní tým čeká ve skupině F nejprve 26. listopadu duel na hřišti Bosny a Hercegoviny, o tři dny později přivítá v Opavě výběr Litvy. Zbylým soupeřem je Bulharsko.

„Náš cíl číslo jedna je nyní postoupit z této skupiny. Samozřejmě, pokud bychom měli k dispozici kompletní tým, a teď nemluvím o Satoranském či Veselém, tak bychom ho měli jednoznačně splnit. Teď jsme v trochu těžší situaci. Cíl zůstává, ale nebude to jednoduché, protože především pod košem nám budou chybět hráči,“ uvedl v tiskové zprávě Ginzburg.

Zatímco Satoranský bojuje ve své šesté sezoně v NBA s New Orleans Pelicans a Veselý je oporou Fenerbahce Istanbul v Eurolize, Balvína s Audou nepustí z japonských klubů koronavirová opatření v zemi.

Basketbalisté se v kvalifikaci světového šampionátu utkají s Litvou, Bosnou a Bulharskem

Nejistý zůstává i start dalšího pivota Martina Kříže, který se navzdory nominaci dál zotavuje po dlouhodobém zranění kolena. „Je to velká komplikace. Z prvních čtyř pivotů, kteří s námi v minulých letech hráli, přijede jen jeden, a to Martin Peterka. Martin Kříž možná ještě nebude připravený hrát,“ připustil Ginzburg.

Na post pivota proto povolal vedle jednadvacetiletého Luboše Kováře také o patnáct let staršího Petra Bohačíka. Starší bratr dlouholeté opory Jaromíra Bohačíka hrál naposledy oficiální duel v reprezentaci v roce 2011. Se sourozencem, který nyní hraje ve Štrasburku, se potká v národním týmu poprvé v kariéře.

„Věřím, že ostatní hráči využijí tuhle šanci, která se jim otevírá. Není to ale jednoduché. Patrik (Auda) a Ondřej (Balvín) jsou vždycky důležití. Na perimetru máme velký výběr, ale problém bude uvnitř vymezeného území. Musíme najít řešení,“ podotkl Ginzburg, jenž jinak povolal rozehrávače Ondřeje Sehnala, Jakuba Šiřinu a Tomáše Vyorala, kteří byli i na olympijských hrách v Tokiu. Vedle nich nechybí ani David Jelínek nebo Lukáš Palyza se zmíněným Peterkou.

Náročný program

Mistrovství světa v roce 2023 budou hostit Indonésie, Japonsko a Filipíny a Češi by v něm mohli hájit historické šesté místo z Číny před dvěma lety.

Z kvalifikační skupiny postoupí tři týmy a se započítáním dosažených výsledků se v další fázi utkají s nejlepším triem ze skupiny E (Francie, Portugalsko, Maďarsko, Černá Hora) rovněž systémem doma – venku. Na šampionát se z šestičlenné skupiny dostanou tři nejlepší.

„Nesouhlasím s tvrzením, že Čechům vyhovuje pozice podceňovaných, a proto jsme v posledních letech úspěšní. Ukázali jsme, že tomu tak není. Moc bych si přál, abychom nyní byli favorité, ale v takové situaci nyní nejsme,“ podotkl Ginzburg.

Vedle listopadových duelů s Bosnou a Hercegovinou a Litvou sehraje český tým další kvalifikační duely v únoru a červenci 2022. Po nich čeká Ginzburgův výběr mistrovství Evropy, v němž Češi hostí jednu ze základních skupin v Praze.

„Tenhle náročný program není nic běžného, ale je to dobré. Pomůže nám to připravit se na náš hlavní cíl, kterým je Eurobasket,“ řekl Ginzburg.

„Myslím, že pro nás budou poslední dva zápasy v první části kvalifikace o mistrovství světa velice důležité. Věřím, že když je vyhrajeme, postoupíme do další fáze. Doufám, že tohle okno bude s kompletním týmem. Je to divné, ale zároveň důležité v tom, že nám to umožní hrát více zápasů spolu před Eurobasketem,“ dodal izraelský kouč.

Nominace českých basketbalistů na první kvalifikační okno o MS 2023 (26.–29. listopadu 2021):

rozehrávači: Ondřej Sehnal (Braunschweig/Něm.), Jakub Šiřina (Opava), Tomáš Vyoral (Pardubice),

křídla: Vojtěch Hruban, Lukáš Palyza (oba Nymburk), Jaromír Bohačík (Štrasburk/Fr.), David Jelínek (Andorra/Šp.), Tomáš Kyzlink (USK Praha),

pivoti: Martin Kříž, Luboš Kovář (oba Nymburk), Petr Bohačík (Ostrava), Jan Štěrba (USK Praha), Martin Peterka (Braunschweing/Něm.), Šimon Puršl (Brno).