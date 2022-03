Satoranský neskóroval, jeho Washington prohrál. Thompson si po návratu podruhé připsal přes 30 bodů

Basketbalista Tomáš Satoranský den po svém nejlepším střeleckém výkonu sezony skončil v NBA bez bodu a jeho Washington prohrál v Portlandu 118:127. Český reprezentant odehrál 16 minut, vystřelil pětkrát, nicméně si připsal čtyři doskoky i asistence, blok a s ním na hřišti Wizards vyhráli o sedm bodů. Jenže Portland měl Joshe Harta, který osobním rekordem v podobě 44 bodů řídil vítězství Blazers. Washington 10:45 13. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Satoranský se snaží zabránit útoku Brandona Williamse | Zdroj: Reuters

Hart byl ještě nedávno spoluhráčem Satoranského v New Orleans, než byli společně vyměněni do Portlandu. Blazers však Satoranského hned poslali do San Antonia a krátce nato český rozehrávač přestoupil do Washingtonu, kde konečně pořádně hraje.

V neděli se dostal pětkrát do zakončení, ale neuspěl. Dvakrát z trojkového oblouku a třikrát z blízkosti koše, kde byl těsně bráněn.

V poslední čtvrtině však patřil k hlavním postavám při snaze alespoň snížit až dvaadvacetibodové manko. Z jeho přihrávek těžil zejména Corey Kispert, na méně než sedm bodů už však Wizards domácím nepřiblížili.

Maximum Clarksona

Dva čtyřicetibodové výkony byly k vidění také v duelu Utahu se Sacramentem. Za hosty sice měl 41 bodů a 11 asistencí DeAaron Fox, ale domácí Jazz dotáhl za výhrou 134:125 Jordan Clarkson, který si 45 body vylepšil osobní maximum v NBA.

Zároveň stanovil nový rekord klubu v počtu bodů hráče, který do hry zasáhl z lavičky. Celkem dal v této roli přes čtyřicet bodů už počtvrté.

„Před zápasem za mnou přišel spoluhráč Mike Conley, že v této sezoně ode mě ještě neviděl žádnou čtyřicítku. No a když mi to začalo padat, tak se mi začalo hlavou honit, že teď by to šlo,“ řekl Clarkson.

„Víme, co v něm je, ale dnes byl opravdu efektivní. Dát 45 bodů z pouhých 21 střel, to je opravdu obdivuhodné,“ chválil spoluhráče Bojan Bogdanovič.

Výhra Golden State

Sezonní maximum si vylepšil Klay Thompson, který 38 body pomohl Golden State k výhře 122:109 nad obhájci titulu z Milwaukee. Pro Thompsona to byl druhý třicetibodový večer poté, co se v lednu vrátil po dvouletém zranění.

Jordan Poole mu pomohl 30 body. Stephen Curry se tak nemusel tlačit do zakončení a spokojil se s 8 body a 8 asistencemi, když často fungoval jako návnada pro obranu soupeře a vystřelil jen sedmkrát. Bucks táhl s 31 body Janis Adetokunbo.

„Je to bláznivé, když nejlepší hráč ligy má jen osm bodů a my přesto vyhrajeme nad opravdu dobrým týmem,“ řekl Poole.

Season-high in scoring.

