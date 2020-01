V Saúdské Arábii odstartovala Rallye Dakar. Mezi největší české favority patří Prokop a Macík

Letošní ročník Rallye Dakar bude pro závodníky možná trochu náročnější, než ty minulé. „Všichni se budou muset srovnat s novými podmínkami a také tratě budou jiné. Bude se mnohem více než v Jižní Americe závodit v písku a v pouštích, takže závod určitě bude mít jiný charakter než v minulých ročnících,“ myslí si automobilový závodník a expert Radiožurnálu Jakub Knoll.

V Saúdské Arábii odstartoval už 42. ročník slavné Rallye Dakar. Více si poslechněte v reportáži Davida Prouzy

Českou republiku reprezentuje na jednom nejslavnějších motoristických závodů celkem 17 posádek. Adeptem na přední příčky bude v kategorii kamionů Martin Macík.

„Mám hrozně dobrý pocit z Karla, protože auto funguje úplně neuvěřitelně – já to tady zaklepu -, protože samozřejmě je to nevyzpytatelné a nikdy nevíte, co vás čeká, protože v navigaci je opravdu hodně novinek, které tenhle rok přinesly kvůli tomu, aby se nepodvádělo, aby to bylo pro všechny stejné a aby to bylo pro všechny těžké,“ popsal Macík.

V kategorii automobilů zas bude o dobrý výsledek usilovat Martin Prokop. „Loni skončil na šestém místě, což byl český rekord v dané kategorii. Nicméně to nebude mít vůbec jednoduché, protože před Dakarem se musel vyrovnat s těžkou nehodou. Dokonce se mu zranil navigátor Jan Tománek, kterého musel nahradit Viktor Chytka. Bude zajímavé sledovat, jak si s novou výzvou poradí,“ říká Jakub Knoll.

Jedním z Prokopových soupeřů bude i dvojnásobný mistr světa F1 Fernando Alonso, kterého na Dakaru čeká premiéra. „Španěl bude pod drobnohledem, ale to pro něj nebude ten zásadní problém. Tou hlavní výzvou pro něj bude fakt, že nemá dostatek zkušeností se závodem tohoto typu. I když absolvoval poměrně intenzivní trénink, tak nic nenahradí účast na Dakaru,“ myslí si Jakub Knoll.

42. ročník Rallye Dakar potrvá až do 17. ledna.