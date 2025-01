Saúdská Arábie si Dakarem buduje image. Problémy s lidskými právy zastíní ‚to hezké’, upozorňuje sociolog

V saúdskoarabské Bishe startuje 47. ročník Rallye Dakar. Během dvou týdnů závodníci projedou náročným terénem dvanácti etap. Blízkovýchodní země si tak podle sociologa sportu Matouše Veselského zlepšuje mezinárodní obraz. „Problém je v tom, že když uspořádáte takovou akci, tak se před ní hodně mluví o lidských právech, o problémech v dané zemi, které jsou jasné, pevné, o tom není pochyb,“ vysvětluje Veselský pro Český rozhlas Plus. Bisha (Saúdská Arábie)/Praha 22:30 3. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V saúdskoarabské Bishe startuje 47. ročník Rallye Dakar | Foto: Maxim Shemetov | Zdroj: Reuters

Proč se letošní Rallye Dakar koná znovu v Saúdské Arábii?

Protože ty poslední roky byly velmi úspěšné. Dakar se původně jezdil z Paříže do Dakaru (město v Senegalu – pozn. red.), přes část Evropy, přes Afriku. Bohužel kvůli obavám o bezpečnost bylo rallye přesunuto do Jižní Ameriky.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Pak si stejně každý pamatuje to hezké a na tyhle ostatní věci se zapomene, což je samozřejmě velmi smutné, upozorňuje na lidskoprávní problémy v Saúdské Arábii před startem Dakaru sociolog sportu Matouš Veselský

V Jižní Americe se jelo od roku 2011, jestli se nepletu, do roku 2019. Ale nakonec i kvůli politické nestabilitě v některých státech Jižní Ameriky a z finančních důvodů bylo nakonec celé rallye přesunuto do Saúdské Arábie. Koneckonců Saúdská Arábie v tom vidí velkou příležitost, jak si budovat národní image.

Jak říkáte, Saúdská Arábie si díky tomu, že pořádá na svém území Rallye Dakar, může vylepšovat svůj mezinárodní obraz. Není to citlivé téma vzhledem k tomu, jaký je stav lidských práv v této zemi?

Citlivé je to velmi, protože víme, že Saúdská Arábie neinvestuje jenom do Rallye Dakar, ale do celé řady dalších věcí, které se týkají sportů. Vidíme to třeba na saúdskoarabské fotbalové lize, která se stále snaží nalákat fotbalové hvězdy z celého světa, včetně třeba Cristiana Ronalda.

Vidíme to taky na golfovém turnaji LIF, který konkuruje PGA. Saúdská Arábie do sportů opravdu investuje ve velké míře. Dělá to podobné, co dělá Katar. Jestli si vzpomeneme před dvěma lety, kdy Katar hostil fotbalové mistrovství světa, tak Saudská Arábie dělá něco velmi podobného, aby se vybudovala mezinárodní image.

Saúdská Arábie nakonec bude hostit svoje mistrovství světa ve fotbale v roce 2034, což je celé součást strategie Vision 2030, tedy vize 2030, kterou Saúdská Arábie aplikovala.

V Saúdské Arábii startuje dakarský prolog. ‚Zatím všechno fungovalo dobře,‘ těší motorkáře Michka Číst článek

Máte pravdu, citlivé to samozřejmě je. Na druhé straně z jejich úhlu pohledu to může být i řekněme nějak etnocentrické, tedy v tom smyslu, že i Evropa a západní svět co se týče třeba lidských práv a podobně, když se podíváme třeba hlouběji do historie, do 19. a 18. století, tak i tyhle země, západní státy, měly velké problémy s kolonialismem.

Je tam tato argumentační linka, ale problém je také v tom, že když uspořádáte takovou akci, tak se před ní hodně mluví o lidských právech, o problémech v dané zemi, které jsou jasné, pevné, o tom není pochyb.

Pak si stejně každý pamatuje to hezké, každý si pamatuje z Kataru finále mezi Argentinou a Francií a na tyhle ostatní věci se zapomene, což je samozřejmě velmi smutné. Ale ukazuje to jenom, jak je sport hodně o politice a o byznysu.

‚V lepším světle’

Pokouší se organizátoři Rallye Dakar aspoň minimalizovat dopady na životní prostředí?

O tom, abych byl upřímný, informace nemám, jestli se snaží tohle nějakým způsobem řešit. Ale rozhodně když se podíváme do různých programů, nápadů a vizí, tak tam ta snaha je.

Ale ta (hlavní) snaha je opravdu, jak jsme se bavili před chvílí, vybudovat si image, aby to dobře vypadalo. To stejné se dělo v Kataru, kdy se hodně mluví o udržitelnosti a podobných věcech, ale když pak dojde na lámání chleba, tak situace může být velmi často odlišná.

Ale jak jsem se dočetl, letos se vyzkoušejí i elektroauta.

Určitě, to je taky součást nějakého mezinárodního trendu, vyzkoušet i nějaké nové možnosti motorsportu. Dakar není jediný motorsport, kde se nějakým způsobem tlačí elektromobilita. Ale jak jsem říkal, je otázka, jestli tohle je nějaký dlouhodobý trend, nebo jestli to je opravdu jenom nějaký módní výstřelek, který má zase jenom ukázat zemi v nějakém lepším světle.

Jak jsme říkali, tak Rallye Dakar se zúčastní i prezident Petr Pavel. Je to obvyklé, aby se takhle přišli podívat nebo i přímo zapojit takto vysoce postavení politici?

Obvyklé to úplně není, ale Petr Pavel je, jak víme, vášnivým fanouškem sportu obecně. Netýká se to jenom motorsportu, týkalo se to i hokejového mistrovství světa. Když si vzpomenete, Petr Pavel byl dvakrát v kabině Českého hokejového národního týmu.

Pavel se takhle prezentuje a myslím si, že je to spíš součást nějaké jeho strategie, jak působit. Ale mně je to docela sympatické, abych byl přímý.