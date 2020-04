E-sporty, dostihy nebo běloruská liga. Sázkaři se v době krize zaměřili na menší soutěže

Běloruská fotbalová liga se stala jednou z nejsledovanějších sportovních soutěží současnosti. Jako jedna z mála se totiž pořád hraje a tomu se přizpůsobili i sázkaři. Zatímco běžně byli zvyklí na nepřeberné množství nabídek elitních soutěží, teď se přeorientovali na menší akce. Praha 19:36 3. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Streamování videohry FIFA 20 (ilustrační foto) | Foto: DPA, Uwe Anspach | Zdroj: Profimedia

O e-sportech neboli počítačových hrách se mluví jako o sportu budoucnosti. A v současnosti, kdy vlády nabádají své občany, aby zůstali doma, tahle budoucnost pro sázkové kanceláře nastává.

Během pauzy největších sportovních soutěží se sází i na jinak méně populární akce.

„E-sporty jsou relativně nejméně ovlivněné současnou situací, a tak se dostávají do popředí zájmu sázkařů. U nás se momentálně sází na e-sporty stejný objem sázek jako na lední hokej,“ řekla Radiožurnálu mluvčí Chance Markéta Světlíková s tím, že ale pochopitelně klesl objem sázek, celkově o desítky procent.

Kancelářím tak zachraňují tržby dříve minoritní soutěže typu stále hrané běloruské fotbalové ligy, dostihů nebo soutěží v šipkách, na které se naopak sází mnohanásobně víc. A stejně tak mají i společnosti vypsané kurzy na těžko odhadnutelné příležitosti spojené s koncem pandemie. Jak můžou stanovit, kdy podle nich znovu začnou sportovní soutěže?

„Do hry vstupuje mnohem více intuice bookmakera. Ale i u těchto příležitostí existují nějaká vstupní data, ze kterých lze vycházet. Názory organizátorů, svazů, termínové kapacity, vyjádření vlád a přístup k preventivním opatřením – s tím vším bookmaker pracuje,“ vysvětlil Petr Šrain z Fortuny.

Bookmaker stanoví základní kurz, který se pak chová podle matematického modelu na základě toho, jak se na danou příležitost sází. Svým způsobem tak kurzy spíše odráží náladu ve společnosti než pravděpodobnost.

„Chyby se stávají, ale je jich stále méně. Proto máme v posledních letech tak fenomenální úspěchy v předvolebních výsledcích, které jsou téměř vždy přesné a spolehlivější než průzkumy veřejného mínění. V průzkumech lidé něco řeknou a pak jednají, zatímco u nás přímo hlasují svými penězi. Jestli dokážeme do našich kurzů správně zohlednit i dopady současné krize, to nevíme, protože je to nová situace,“ uvedl za Tipsport Václav Sochor.

Podle současných kurzů to vypadá, že třeba hokejová NHL v polovině května nezačne, v červnu se nebude hrát ani basketbalová NBA, ani fotbal v Anglii nebo Česku.