Schumacher znovu ve Formuli 1. ‚Ve Ferrari to bylo jako doma,‘ prohlásil Michaelův syn Mick po testech

Mick Schumacher, syn sedminásobného mistra světa Michaela, dostal poprvé šanci ukázat své umění v monopostu F1. Nejdřív se na trati ukázal v úterý a dokonce za volantem Ferrari, se kterým jeho otec získal pět titulů světového šampiona.

„Hned jsem si tu připadal jako doma. Ta první kola ve Ferrari byla perfektní a stejně tak spolupráce se všemi lidmi v týmu,“ řekl Mick Schumacher po prvních kolech.

Spojení Ferrari - Schumacher je velice symbolické. Fanoušci na něj čekali 13 let. „Myslím, že pro celou Formuli 1 je dobře, že se znovu spojila jména Schumacher a Ferrari. Spojení má dlouholetou tradici, přesahuje samotnou Formuli 1,“ myslí si závodník a expert Radiožurnálu Jakub Knoll.

Schumacher zajel s Ferrari druhý nejrychlejší čas. O den později řídil pomalejší monopost Alfy Romeo, a i tak skončil šestý. Mladý pilot ale mohl těžit z výhodnějších podmínek.

„U Ferrrari i u Alfy Romeo se snažili, aby Mick Schumacher zajel nějaký reprezentativní čas. V obou dnech měl k dispozici nejrychlejší sadu pneumatik, což neměli všichni jezdci. Je třeba to brát s rezervou, i tak to byl z jeho strany pozitivní výkon,“ krotí případné nadšení fanoušků Jakub Knoll.

Ve Formuli 1 by se mladý „Schumi“ mohl letos objevit ještě během testování po květnové Velké ceně Španělska případně během některého z pátečních tréninků. Kdy v prestižní sérii začne závodit, to zatím není jisté. Samotný pilot nechce svůj příchod uspěchat.

„Chci hlavně do F1 přijít jako hotový jezdec, který je maximálně připravený. Jestli to bude příští rok, nebo později, to se uvidí,“ prohlásil.

Hlavní prioritou pro Micka Schumachera bude ale letos závodění ve formuli 2. V Bahrajnu při svém debutu obsadil osmé a šesté místo.

Mick Schumacher | Foto: Hamad Mohammed | Zdroj: Reuters