Nervozitou brečel, zelené sako mu ale neuniklo. Současnému golfu vládne ‚chlapík od vedle‘ Scheffler

Je mu pětadvacet, ale vypadá, mluví i přemýšlí jako by mu bylo minimálně o deset let víc. Možná i díky tomu Američan Scottie Scheffler přepisuje golfové rekordy. A po jeho vítězství na slavném Masters řeší nejen ve Spojených státech novou otázku - je tohle nový Tiger Woods? Augusta 17:55 11. dubna 2022

Scottie Scheffler uzavřel na 18. jamce poslední kolo Masters a po závěrečné vítězné ráně si viditelně oddechl. I když se na greenech pohyboval bez emocí, přiznal, že s ním nervy cloumaly.

„Před finálovým kolem jsem brečel jako dítě, nevěděl jsem, co dělat. Seděl jsem vedle manželky a říkal jí, že na to nemám. Nikdy nevíte, kolik takových šancí budete mít, takže ji nechcete promarnit,“ popisoval Scheffler, který šel do závěrečného dne turnaje s velkým náskokem. A nakonec mohl obléknout slavné zelené sako pro vítěze.

Jeho vzestup je raketový. Letos 13. února vyhrál turnaj ve Phoenixu, ke kterému kromě Masters přidal ještě další dva triumfy - mimo jiné v mistrovství světa ve hře na jamky.

Cesta od prvního vítězství až do čela světového žebříčku trvala Scottiemu Schefflerovi 42 dní. Slavnému Tigeru Woodsovi to zabralo skoro rok.

„Image Scottieho Schefflera je ve srovnání s Tigerem Woodsem naprosto rozdílná. Není to taková hollywoodská hvězda, spíš vystupuje jako takový chlapík od vedle,“ vysvětlil Radiožurnálu golfový expert Čeněk Lorenc, proč by Scheffler mohl Woodse nahradit v roli nového oblíbence nejen amerických fanoušků.

Je mladý, na hřišti umí zachránit i zdánlivě neřešitelnou situaci a na rozdíl od Woodse nemá žádné skandály. Rodilý Texasan s vysokoškolským titulem nejraději tráví čas doma v Dallasu s kovbojským kloboukem na hlavě. Po jeho boku stojí manželka Meredith, kterou Scheffler poznal na univerzitě.

„Nikdy jsem si nemyslel, že budu v golfu tak dobrý, ale doma mi to nepomůže. Jednou jsem doma řekl, že se smetím nepůjdu, že jsem světová jednička. A ona mi na to jen řekla, že ji to nezajímá. Tak jsem šel,“ přiznal s úsměvem vítěz nejslavnějšího golfového turnaje světa.