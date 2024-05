Nejlepší golfista světa Scheffler skončil v poutech, cestou na turnaj byl obviněn z napadení policisty

Začátek druhého kola druhého majoru sezony byl kvůli nehodě odložen zhruba o hodinu a půl. Scheffler se na hřiště vrátil podle agentury AP asi po třech hodinách. Jeho zatčení bylo velkým nedorozuměním, uvedl hráčův právní zástupce Steve Romines. „Budeme to řešit, jak to půjde,“ řekl.

“Right now, he’s going to jail.” Truly extraordinary video of Scottie Scheffler being arrested this morning at Valhalla Golf Club. pic.twitter.com/g7983d54g5

Reportér ESPN Jeff Darlington uvedl, že Scheffler, který měl rozehrát druhé kolo v 8.48, projel kolem policisty krátce po šesté hodině ranní. Na svém voze SUV měl označení, že jde o účastníka PGA Championship. Policista na něj však křičel, aby zastavil.

Projíždějícího automobilu se chytil, dokud Scheffler asi o deset metrů později nezastavil. Policie uvedla, že golfistu obvinila z napadení policisty, bezohledné jízdy a nerespektování dopravních pokynů policisty řídícího dopravu.

Scheffler zahrál v úvodním kole čtyři rány pod par a dělil se o 12. místo s odstupem pěti úderů na vedoucího krajana Xandera Schauffeleho. Ten se ve čtvrtek blýskl rekordem turnaje, když zaznamenal 62 ran.

Scheffler v dubnu ovládl první major sezony Masters a na PGA Championship přijel s cílem vylepšit loňské druhé místo. Z posledních pěti startů slavil čtyři vítězství. Ve Valhalla Golf Clubu se představil po třítýdenní pauze, kterou si vzal kvůli narození syna.

Aktuálně nejlepší golfista světa později přes stanici ESPN vzkázal, že svého činu lituje a zdůraznil, že šlo o nedorozumění a nechtěl policistu ohrozit. Zároveň vyjádřil upřímnou soustrast rodině člověka, který při zmíněné nehodě autobusu přišel na místě o život.

Statement from Scottie Scheffler to me: “This morning, I was proceeding as directed by police officers. It was a very chaotic situation, understandably so considering the tragic accident that had occurred earlier, and there was a big misunderstanding of what I thought I was…