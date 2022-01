Nejstarší vítěz v historii. Legendární Loeb týden po Dakaru porazil v Monte Carlu i mistra světa Ogiera

Ve světovém šampionátu už závodí jen příležitostně, přesto Sébastien Loeb dokáže i v sedmačtyřiceti letech stále porážet své soupeře. Legendární Francouz v neděli ovládl jako nejstarší jezdec slavnou Rallye Monte Carlo a v cíli předvedl pro diváky neobvyklou oslavu. Monako 16:34 24. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sébastien Loeb na Rallye Monte Carlo | Foto: GREGORY LENORMAND | Zdroj: Reuters

Ukázkové salto vzad v podání Sébastiena Loeba připomnělo, že devítinásobný mistr světa v rallye by se neztratil ani v gymnastice. Ostatně v tomto sportu kdysi získal páté místo na francouzském šampionátu. Za volantem mu to ale jde i v pokročilém sportovním věku ještě mnohem lépe.

„Ve 47 letech se stal nejstarším vítězem závodu mistrovství světa, což je výjimečný počin. Ukázal, jak je univerzální, umí se přizpůsobit. Před týdnem dokončil Rallye Dakar a teď usedl do jiného vozu, jiné specifikace, na jiném místě, přesto patřil hned k nejlepším,“ chválí Loeba závodník a motoristický expert Radiožurnálu Jakub Knoll.

Na Dakaru získal Francouz druhé místo. V Monte Carlu porazil svého podobně úspěšného krajana osminásobného mistra světa Sébastiena Ogiera o deset a půl sekundy. A v cíli pilot Fordu neskrýval radost.

„Je to deset let, co jsem naposledy ovládl šampionát. Takže jsem hrdý na to, že dokážu stále držet tempo s mladší generací, a navíc ještě vyhrávat. Řekl bych, že tohle bude pro mě jedna z nejhezčích vzpomínek za celou kariéru,“ vyprávěl spokojený Loeb, který poprvé vyhrál bez svého dlouholetého navigátora Daniela Eleny. Toho nahradila Isabelle Galmicheová.

„Je to fantastické. První závod se Sébastienem v Monte Carlu, a hned vítězství. Tohle je možná nejlepší den mého života,“ konstatovala první žena od roku 1997, která vyhrála závod WRC.

S ohledem na formu Sébastiena Loeba by se nabízelo, aby letošní šampionát odjel kompletní, ne pouze vybrané zastávky. Podle Jakuba Knolla se to ale nejspíš nestane.

„Myslím si, že Ford by měl zájem, aby startoval ve více závodech. Podle mě se to ale nestane, Loeb už jezdí WRC víceméně pro zábavu. Navíc má i jiné závodní aktivity,“ míní Knoll.

Na vynikajícím celkovém devátém místě dokončil náročnou soutěž Čech Erik Cais, který startoval ve světové rallye podruhé v životě. V nižší kategorii WRC2 skončil druhý.