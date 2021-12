Seemanová kvůli problémům se zády nemůže pořádně dýchat. Na mistrovství světa proto končí

Česká plavecká jednička Barbora Seemanová předčasně ukončila působení na mistrovství světa v krátkém bazénu. Kvůli problémům se zády nemůže pořádně dýchat, informovala její trenérka Petra Škábová. Elitní kraulařka v pátek v Abú Zabí nenastoupila do rozplavby na 100 metrů a nebude riskovat ani další starty. Abú Zabí 10:12 17. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká plavecká jednička Barbora Seemanová předčasně ukončila působení na mistrovství světa v krátkém bazénu | Foto: Kim Hong-Ji | Zdroj: Reuters

Najisto počítala s kraulařskou padesátkou a přihlášena byla také do závodu na 50 metrů motýlek.

„S Bárou jsme se dohodly, že do dalších závodů na mistrovství světa již nenastoupí a poletí zpět do České republiky. Obě jsme rozhodnutí oplakaly. Bára je neskutečná válečnice, ale zdraví má jen jedno a pustit ji do závodu v současném stavu by byl hazard,“ uvedla Škábová ve vyjádření, které zprostředkoval manažer Seemanové Jan Koukal.

Se zdravotními problémy se Seemanová potýkala i na evropském šampionátu v krátkém bazénu v Kazani, kde kvůli nachlazení zvažovala odstoupení z dvoustovky, na níž nakonec získala stříbro.

Tentokrát ale byla situace vážnější. „Před mistrovstvím světa jsme řešili problém se zády. Pravděpodobně skřípnutý nerv, který u Báry omezuje hybnost, ale především působí velké potíže s dýcháním. Doma si dá pauzu, aby vše pořádně doléčila, a teprve poté pojedeme dál,“ popisovala trenérka.

Životní sezona ozdobená také evropským titulem v dlouhém bazénu a šestým místem v olympijském finále na 200 metrů volný způsob tak pro Seemanovou končí nešťastně.

Na mistrovství světa nastoupila jen do čtvrteční rozplavby na dvoustovce, kde skončila těsně devátá a do finále nepostoupila. O první českou finálovou účast v Abú Zabí se při jejím výpadku postarala zkušená znakařka Simona Kubová, kterou v pátek čeká finále na stovce.