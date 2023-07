‚Je lepší dostat lekci teď, než v příštím roce.‘ Seemanovou na mistrovství světa trápila váha

Na dvoustovce, své hlavní trati, byla kraulařka Barbora Seemanová na mistrovství světa devátá. To je největší úspěch českého plavání ze šampionátu v Japonsku. Seemanová zároveň splnila na této trati limit na olympijské hry. Ale tím výčet toho pozitivního z jejího pohledu končí, mistrovství dnes uzavřela 34. místem v rozplavbách padesátimetrové trati. Jedním z důvodů špatných výkonů je i nečekaný úbytek váhy. Od zpravodaje z místa Fukuoka (Japonsko) 11:05 29. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Seemanová | Zdroj: Profimedia

„Já už jsem si to tam šla jenom tak nějak užít, vypustit všechny ty ostatní myšlenky. Vzít to jenom tak tréninkově. Ten čas je pro mě a pro světovou úroveň hrozný,“ řekla Seemanová po závěrečném závodě pro Radiožurnál Sport.

Poslední dny šampionátu dojela spíše samospádem, o hrozném čase hrozila prakticky po každém výkonu.

„Pokud mám být upřímný, není žádný pohled, ze kterého bychom mohli být se šampionátem spokojení. Naším cílem je dosáhnout velkých výsledků, chce to i sama Barbora. Teď mluvím především o dvoustovce, to je hlavní trať a všechny ostatní se s ní svezly. Tento výsledek jsme neočekávali a nechtěli, příprava naznačovala výrazně lepší výkony. Ale dostali jsme tvrdou lekci a je lepší ji dostat teď, než třeba v příštím roce,“ říká kouč Luka Gabrilo, který promluvil i o problémech po odjezdu z tréninkového kempu v nedalekém Koči.

„Posledních osm dní měla fyzické problémy, nikoliv vážné, ale velmi ji ovlivňovaly. Během toho zhubla o více než 5 % své hmotnosti. Nečekali jsme, že přijdou takové problémy, a v této situaci pro ní bylo nesmírně složité závodit. Navzdory tomu to nechtěla zabalit, nechtěla se odhlásit ani se na to vymlouvat,“ pokračuje trenér.

„Odjížděla jsem z Koči s normální váhou, pak jsem přijela sem a snížila se mi asi o dvě a půl kila. A vůbec nevíme proč, protože jsem jedla celkem kvalitně. Byly tam zkrátka okolnosti, které výkon nepodpořily,“ říká plavkyně.

Seemanová měla dosud na zdravotní potíže dost smůlu, od olympijských her v Tokiu ji provází prakticky neustále. Minulé léto kvůli nim odřekla dva šampionáty a letos zaplavala výkony pod své možnosti.

„Zatím jsem říkala, že je všechno negativní, což možná tak úplně není. Splnila jsem si jeden cíl, který jsem si tady dala, a to zaplavání olympijského limitu. Dalším cílem bylo dostat se do top 10. Pak jsem samozřejmě chtěla i finále, ale to mi uniklo o dvě setiny. V tom rozpoložení, ve kterém jsem, to asi dopadlo ještě docela dobře,“ přiznává Seemanová.

Nyní české reprezentantce začíná dovolená, odpočívat bude příští tři týdny.