Plavkyně Seemanová odloží o rok svou cestu do Spojených států, prioritou zůstává olympiáda

Plavkyně Barbora Seemanová měla v těchto dnech ladit formu na olympijské hry a po nich odjet studovat a trénovat do Ameriky. Takový byl její plán, který koronavirus v tomto roce zničil. Naštěstí pro ni všechno, co měla v zámoří domluvené, platí a američtí trenéři na ni rok počkají. Praha 19:11 6. července 2020

„Oni chápou tu situaci, měli jsme o tom několikahodinové hovory přes skype. Brala jsem to i s ohledem na to, že bych se ani během zimy třeba nemohla vrátit, bylo by to hektické,“ vysvětlila Seemanová Radiožurnálu.

Barbora Seemanová kvůli posunuté olympiádě o rok odložila svou cestu do Ameriky.

Šance trénovat v podmínkách plavecké velmoci se česká reprezentantka nevzdává. Ale zatím zůstane pod vedením Petry Škábové.

„V neposlední řadě jsem myslela na Péťu. Je to moje trenérka a přišlo by mi nefér, abychom spolu jely čtyři roky cyklus a pak bych před olympiádou odjela jinam. Chtěla bych to s ní takhle uzavřít,“ řekla dvacetiletá plavkyně.

„Chceme dotáhnout ten rok, bylo to její rozhodnutí. Nechala jsem jí absolutně volnou ruku, odjet v této době nechce,“ dodala Škábová.

Dvojnásobná vítězka olympijských her mládeže teď netrénuje. Před dvěma týdny si Seemanová natrhla mezižeberní sval a pomalu se dává do pořádku. A tak má teď jakousi napůl vynucenou pauzu před sezonou a 25. července začne svůj druhý pokus připravit se na hry v Tokiu.

„Pro mě jsou cíle, které jsem si nastavila před čtyřmi lety, stále stejné. Akorát se to posunulo o rok, ale beru to jako rok k dobru, budu trénovat normálně dál,“ vysvětlila Seemanová, pro kterou budou vrcholem zimní části sezony závody Světového poháru v Berlíně a Budapešti, protože mistrovství světa je v tomto roce zrušené. A zároveň ji nemusí trápit honba za olympijským limitem, protože ho má na kraulařské stovce i dvoustovce.