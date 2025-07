Seemanová si v Singapuru zaplave světové finále. V semifinále byla čtvrtá nejrychlejší ze všech

Plavkyně Barbora Seemanová je znovu ve finále mistrovství světa na 200 metrů volný způsob. Časem 1:55,63 minuty postoupila v Singapuru ze čtvrtého místa. Trojnásobná mistryně Evropy zaostala o 51 setin sekundy za vlastním českým rekordem. Aktualizováno Singapur 14:50 29. 7. 2025 (Aktualizováno: 15:09 29. 7. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Seemanová si na mistrovství světa v Singapuru zaplave finále | Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Nejlepší česká plavkyně současnosti na první vrcholné akci pod vedením nového trenéra Toma Rushtona ve své hlavní disciplíně navázala na finálové úspěchy z loňské sezony, kdy byla čtvrtá na mistrovství světa v Dauhá a šestá na olympijských hrách v Paříži. Ve druhém semifinále dohmátla jako čtvrtá a vzhledem k tomu, že se zde plavaly výrazně rychlejší časy, obsadila čtvrté postupové místo i celkově.

1:56 I semifinále chci jet dobře technicky a takticky. Snad z toho vyleze hezký čas, doufá plavkyně Seemanová Číst článek

V rozhovoru, který České televizi zprostředkoval plavecký svaz, si pochvalovala, že se cítila lépe než v dopolední rozplavbě. „Jelo se mi to docela fajn, závodila jsem s holkama, což mě baví, měla jsem v sobě hodně adrenalinu. Hodnotím to pozitivně,“ řekla. Byla ráda, že stlačila čas pod minutu a 56 sekund. „Věděla jsem, že to naše semifinále bude rychlé, chtěla jsem se držet v popředí,“ dodala.

Postarala se o první českou finálovou účast na tomto šampionátu. Boj o medaile Seemanovou čeká ve středu ve 13.18. O jediný cenný kov pro Česko nebo bývalé Československo se v bazénovém plavání na mistrovství světa v dlouhém bazénu postarala Ilona Hlaváčková, která v roce 2003 získala stříbro na 50 metrů znak.

Dominance Ledecké

Pošesté na mistrovství světa vyhrála závod na 1500 metrů volný způsob americká plavkyně Katie Ledecká. Nejdelší bazénovou disciplínu ovládla od roku 2013 pokaždé, když ve finále světového šampionátu nastoupila. Tentokrát dohmátla v čase 15:26,44 minuty. Získala celkem 22. světový titul.

Osmadvacetiletá Ledecká na patnáctistovce za posledních dvanáct let jen dvakrát uvolnila trůn pro konkurentky. V roce 2019 do finále kvůli nemoci nenastoupila, loni na světovém šampionátu v Dauhá před olympijskými hrami nezávodila. Pokaždé toho využila Italka Simona Quadarellaová, která si v úterý doplavala pro stříbro v evropském rekordu 15:31,79.

Katie Ledecky x6 World Champion in the Women's 1500m Freestyle #AQUASingapore25 pic.twitter.com/S6thunXv2p — World Aquatics (@WorldAquatics) July 29, 2025

Kraulařskou dvoustovku vyhrál olympijský šampion David Popovici. Rumunský plavec v poslední padesátce předstihl Američana Luka Hobsona, kterého nechal výkonem 1:43,53 o 31 setin za sebou. Dvacetiletý závodník navázal na titul z Budapešti 2022 a získal třetí zlato na mistrovství světa.

Nejrychlejší znakařkou na 100 metrů byla Australanka Kaylee McKeownová. Vyhrála v rekordu šampionátu 57,16 a přiblížila se na tři setiny světovému rekordu Američanky Regan Smithové. Ta dnes dohmátla druhá za 57,35 před krajankou Katharine Berkoffovou (58,15).

Vyrovnané finále v téže disciplíně mužů, kde obsadil dělené dvanácté místo český rekordman Miroslav Knedla, překvapivě ovládl Jihoafričan Pieter Coetze v kontinentálním rekordu 51,85 sekundy.

Mistrovství světa v plaveckých sportech v Singapuru: Bazénové plavání: Finále: Muži: 200 m v. zp.: 1. Popovici (Rum.) 1:43,53, 2. Hobson (USA) 1:43,84, 3. Murasa (Jap.) 1:44,54, 4. Hwang Sun-u (Korea) 1:44,72, 5. Sieradzki (Pol.) 1:45,22, 6. D'Ambrosio (It.) 1:45,27. 100 m znak: 1. Coetze (JAR) 51,85, 2. Ceccon (It.) 51,90, 3. Ndoye-Brouard (Fr.) 51,92, 4. Kos (Maď.) 52,20, 5. Morgan (Brit.) 52,37, 6. Kolesnikov (Rus.) 52,38. Ženy: 1500 m v. zp.: 1. Ledecká (USA) 15:26,44, 2. Quadarellaová (It.) 15:31,79, 3. Pallisterová (Austr.) 15:41,18, 4. Li Ping-ťie (Čína) 15:49,54, 5. Kirpichnikovová (Fr.) 15:57,40, 6. Johnsonová (Austr.) 16:02,45. 100 m znak: 1. McKeownová (Austr.) 57,16, 2. Smithová 57,35, 3. Berkoffová (obě USA) 58,15, 4. Masseová (Kan.) 58,42, 5. Pcheng Sü-wej (Čína) 59,10, 6. Mahieuová (Fr.) 59,48. 100 m prsa: 1. Elendtová (Něm.) 1:05,19, 2. Douglassová (USA) 1:05,27, 3. Tchang Čchien-tching (Čína) 1:05,64, 4. Suzukiová (Jap.) 1:05,78, 5. Čikunovová (Rus.) 1:06,04, 6. Bottazzová (It.) 1:06,06. Semifinále s českou účastí: Ženy: 200 m v. zp.: 1. Weinsteinová (USA) 1:54,69, ...4. Seemanová (ČR) 1:55,63 - postoupila do finále.