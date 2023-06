Šermíř Choupenitch se na vrchol sezonu připravuje i hudbou. ‚Hlavu neumím vypnout, jen přepnout,‘ říká

Šermíř Alexander Choupenitch má před sebou náročný program. Zatímco v pondělí si devětadvacetiletý fleretista ještě vyzvedával v pražské Chuchli oblečení českého olympijského týmu pro nadcházející Evropské hry v Krakově, které začnou příští týden, už v pátek bude v bulharském Plovdivu na mistrovství Evropy. O vrcholu sezony promluvil držitel olympijského bronzu v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Rozhovor Praha 14:35 12. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alexander Choupenitch | Zdroj: Profimedia

Přibližte nám svou letošní sezonu, jak se v ní cítíte?

Letošní sezona je dobrá, je strašně stabilní. Třikrát jsem byl v nejlepší osmičce, vyhrál jsem mezinárodní turnaj, na Grand Prix jsem byl třetí. Na pár závodech mi jen těsně utekla medaile. Konec byl teď hodně hektický, měli jsme turnaj v Mexiku a hned potom turnaj v Šanghaji, takže bylo hodně cestování. Přidali nám tam navíc mistrovství Evropy, takže jsme museli měnit program a celkový plán, aby se to dalo fyzicky zvládnout. Teď už jsou jen takové lehké tréninky, na závěr sezony se těším.

Zní to fyzicky hodně náročně. Jak velkou prestiž v tomto nabitém kalendáři mají Evropské hry?

Prestiž ze šermířského hlediska bohužel lehce spadla, protože tam jednotlivcům nedají kvalifikační body na olympiádu. Je to ale obrovská soutěž, má to trochu punc takové evropské olympiády, z toho hlediska je to velmi prestižní. Osobně je mi ale líto, jak nám to rozdělili - jeden týden musíme do jedné země, další týden do druhé. To je fyzicky náročné.

S jakými vyhlídkami jedete do druhého dějiště, tedy do Krakova?

Vyhlídky mám, ale nikdy o nich nemluvím. Vždy říkám, že za mě mluví až výsledky, takže rozhovor o tom můžeme udělat až poté.

V minulém roce jste si zvykal na nového trenéra. Předal vám něco nového?

Začali jsme spolu pracovat od září 2022, tak spolu dokončujeme první sezony. Výsledky jsme spolu měli dobré. Myslím, že teď už pochopil, jak funguji, v čem jsou mé přednosti a na co mě musí upozorňovat. Třeba na mojí povahu, která mi zápasy občas prohrává. Je to ale na dobré cestě, pro tyto vrcholy sezony jsme udělali obrovský kus práce.

Říkáte, že vás musí upozorňovat na vaší povahu. Jak vás usměrňuje?

Mám určité povahové rysy, které mě sice dovedly tam, kde jsem, ale někdy jsou i ke škodě. Třeba když mě něco rozhodí v nějakém důležitém zápase. Takže pracujeme na tom. Z šermířského hlediska jsme ale oba profíci, dokážeme si vyměnit názory. To, jak usměrňuje mé chování, ještě ladíme, ale už to začíná fungovat.

Po olympijských hrách v Tokiu v roce 2022 jste se možná dostal do povědomí spousty lidí, kteří třeba o šermu tolik nevěděli. Cítíte kolem sebe stále zájem okolí nebo už to od Tokia trochu opadlo?

Po prvních třech dnech po Tokiu to určitě opadlo, stejné to není. Ale zájem o šerm se zvedl, za to jsem hrozně rád. Jsou tady další kluci, kordisti, kteří jsou šikovní. Jiřímu Beranovi se třeba povedl skvělý výsledek, když ve 41 letech vyhrál Grand Prix. Je dobře, že se o šermu mluví i z ostatních stran.

Kromě sportovce jste i muzikant - rapper. Jak se vyvíjí tato kariéra?

Zrovna jedu do studia, nachytal jste mě! Budeme něco nahrávat, mám nějaké demo nahrávky a na těch budeme pracovat. Člověk si asi řekne, že je vrchol sezony, jak na to mohu mít čas. Ale právě proto člověk musí soustředit i na něco jiného. Málokterý člověk, který nesportuje a není v tom koloběhu, si uvědomí, jak je to náročné.

Ve sportu je jedna výhoda a zároveň nevýhoda, že člověk je tak dobrý jako jeho poslední turnaj. Na rozdíl od toho, když dělá třeba zubaře, což je tedy extrémně těžké povolání, ale můžete si v něm držet standard 30 let. Aby se z toho sportu člověk nezbláznil, musí dělat i jiné věci, kór když jde do tuhého. Takže já jdu dělat jiné věci a jdu si to užít.

Takže to není tak, že když si Alexander Choupenitch potřebuje odpočinout, hodí si nohy na kavalec. Jde do studia nahrávat hudbu...

To jsem se ještě nenaučil. Vím, že bych to měl někdy dělat. Ještě neumím hlavu vypínat, umím ji jen přepínat.