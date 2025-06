Sestry Satkovy si podmanily Světový pohár v Troji. Krátký slalom ovládla Gabriela před sestrou Martinou

Závod kanoistek v krátkém slalomu, který je novinkou v seriálu Světového poháru, vyhrála v pražské Troji Gabriela Satková před sestrou Martinou. Jiří Prskavec skončil na kajaku pátý a Jan Bárta byl šestý. Gabriela Satková obsadila v kategorii K1 šesté místo. Dva starty absolvoval také Prskavec, olympijský vítěz z Tokia zajel na kánoi ve finále sedmý čas. Praha 16:40 27. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Gabriela Satková | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Gabriela Satková vyhrála v pátek dopoledne obě kvalifikace a ve finále závodu kanoistek byla opět nejrychlejší. Starší sestru Martinu předčila o 3,53 sekundy.

„Je to samozřejmě neuvěřitelný pocit a o to větší radost z toho mám, že to mohu s Marťou sdílet. My jsme si to přáli strašně dlouho a já věděla, že když Marťa dojela první, že to budu muset urvat, abychom si ten cíl mohli splnit. Když se to v cíli povedlo, tak mě zalila opravdu velká radost,“ sdělila pro Radiožurnál Sport spokojená Gabriela Satková.

Úřadující mistr Evropy Prskavec se poprvé v této sezoně Světového poháru dostal do finále mezi kajakáři. V boji o medaile ztratil na vítězného Slováka Jakuba Grigara 1,82 sekundy. Od stupňů vítězů dělila českou hvězdu více než sekunda.

Také mezi kanoisty si vedl Prskavec z českých reprezentantů nejlépe. Za vítězným Britem Adam Burgessem zaostal o téměř čtyři sekundy.

Krátký slalom se jel ve Světovém poháru jen v Praze. Start je zhruba ve třetině obvyklé závodní trati. Jízda trvá kolem jedné minuty, zatímco obvykle je to zhruba 90 sekund. Trať měla 14 branek.

V sobotu se na Vltavě uskuteční klasický slalom a v neděli kayakcross.

SP ve vodním slalomu v Praze - krátký slalom: Muži: K1: 1. Grigar (SR) 48,71 (0 trest. sekund), 2. De Coster (Belg.) -0,38 (0), 3. Polaczyk (Pol.) -0,72 (0), ...5. Prskavec -1,82 (0), 6. Bárta -1,99 (0), v kvalifikaci 28. Krejčí (všichni ČR). C1: 1. Burgess (Brit.) 52,57 (0), 2. Hočevar (Slovin.) -0,43 (0), 3. Gestin (Fr.) -1,15 (0), ...7. Prskavec -3,93 (0), 8. Král -4,26 (0), 11. Heger (všichni ČR) -7,06 (2). Ženy: K1: 1. J. Foxová (Austr.) 55,61 (0), 2. Zwoliňská (Pol.) -2,40 (0), 3. Apelová (Něm.) -3,06 (0), ...6. G. Satková -4,20 (0), v kvalifikaci 22. Galušková, 28. Nesnídalová (všechny ČR). C1: 1. G. Satková 59,93 (0), 2. M. Satková (obě ČR) -3,53 (0), 3. Herzogová (Něm.) -3,75 (2), ...v kvalifikaci 23. Morenová (ČR).