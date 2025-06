Už jsem věděla, že je zlato v rodině a mohla si jízdu užít, jásala Gabriela Satková na pódiu se sestrou

Kanoistky Gabriela a Martina Satkovy ovládly závod Světového poháru ve zkráceném slalomu v pražské Troji. V nové disciplíně vyhrála Gabriela Satková před svou starší sestrou o tři a půl sekundy. Ještě před slavnostním vyhlášením obě sestry zhodnotily závod pro Radiožurnál Sport. Praha 17:30 27. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stříbrná Martina a zlatá Gabriela. Sestry Satkovy si podmanily krátký slalom ve Světovém poháru v Troji | Foto: Iva Roháčková

Gabriela a Martina, první a druhá dáma v krátkém slalomu. Gabrielo, jaké to je, plánovat si stupně vítězů na mezinárodní úrovni se sestrou?

Je to samozřejmě neuvěřitelný pocit a o to větší radost z toho mám, že to mohu s Marťou sdílet. My jsme si to přáli strašně dlouho a já věděla, že když Marťa dojela první, že to budu muset urvat, abychom si ten cíl mohli splnit. Když se to v cíli povedlo, tak mě zalila opravdu velká radost.

Martino, byl to váš dětský sen, aby se to povedlo?

Ano, nejen dětský, ale i dospělácký sen. To, že se to povedlo doma v Praze a první den, tak je to strašně krásné. Moc jsme si to přáli.

Gabrielo, došlo vám, když Martina vedla, že zlato bude doma a je jen otázkou, jaké křestní jméno tam bude?

Přesně tak, už jsem věděla, že je zlato v rodině a mohla jsem si tu jízdu maximálně užít.

Martino, vím, že si maximálně přejete, ale neříkala jste si, jestli by nemohla být druhá?

Já myslím, že Gabča předvádí, že je česká pořád česká jednička. Když se mě holky ptaly, o kolik Gabča vyhraje, tak jsem řekla, že o tři vteřiny a více méně se to podařilo. Kdyby nepřišla žádná fatální chyba, tak ona umí. Já jsem ráda, že se na ní já mohu dotahovat a máme se vzájemně co učit. Že jsme to obě dotáhly na stupně vítězů společně, to je prostě dobré.

Gabrielo, bylo to dokonce o tři a půl sekundy vítězství v krátkém slalomu. Co byste vzkázala fanouškům?

Chtěla bych jim strašně moc poděkovat, protože bez nich by to nebylo ono. Atmosféra je opravdu parádní a člověku se v tom lépe jede. Když se to člověku povede a někdo zatleská, tak to beru jako velkou pochvalu a strašně mě to těší. Ráda bych je pozvala, aby přišli i zítra, protože jsme za to moc rádi.

Závodíte jak na kajaku, tak na kanoi a během šesti hodin jste absolvovala čtyři závodní jízdy. Jak jste na tom se silami?

Teď mi jich moc nezbylo, ale dnes už žádnou nejedu. Do zítra je dost času na to zregenerovat.

Jak se Martině Satkové líbí nový formát: krátký slalom, méně branek a náročnější průjezdy?

Mě se to líbí, je to nová cesta i na závody, abychom měli více disciplín. Myslím, že to i diváky baví. Doufám, že to bude i na dalších závodech, ale my máme rádi i ten klasický formát i ten nový a když budou oba, tak to bude nejlepší.

S čím teď půjdete do těch víkendových závodů v klasickém vodním slalomu, Gabrielo?

Asi půjdu s dobrou náladou, ale ne očekávání. Snažím se vždy předvést nejlepší jízdu, což bych ráda i v sobotu. Ideálně by se mi líbilo, aby to dopadlo stejně, ale podle mě je důležitější zůstat nohama na zemi a být trochu skromný.

Martino, kolik tady máte kamarádů a příbuzných?

Úplně nevím, ale mám to vždy velký fanklub, protože se věnuji hodně sportům. Já ale vím, že tady fandí všichni a že tady byli pro mě, pro Gabču a pro všechny Čechy. To je to, co dělá vodní slalom a Světový pohár v Praze. Bez diváků by to nešlo a myslím, že tady jsou všichni pro nás.