Sezona 2024 v podání Vacka: Skvělá Vuelta, český šampion v časovce a sympatický výkon na olympiádě

Od druhé půlky května jel skvěle. Vyhrál klasifikaci mladých jezdců v závodě Okolo Norska, stejně tak i měsíc poté v Belgii a stal se mistrem republiky v časovce. „Hodně jsem to vyladil. Letos jsme dělali hodně testů a vyladili to do posledního detailu. Jsem rád, že jsem to pro tým vybojoval a že můžu pro tým vozit ten dres,“ pochvaloval si český cyklista.

Už na začátku sezony tušil, že letos se rozhodne. Že musí týmu ukázat, jestli má na to být lídrem nebo se ve 22 letech začne profilovat jako pomocník. Zatímco jako pomocník byl například při jarní klasice Paříž - Roubaix, sám na sebe jel výborně na olympijských hrách a poté i na Vueltě. V úvodní časovce byl těsně druhý.

Veleúspěšná Vuelta

„Určitě jsem na první časovku na Vueltě cílil a říkal si, že bych chtěl zabojovat o červený dres. Zpětně se lehce řekne, že dvě vteřiny byly blízko, ale vím, že v závěru závodu jsem tomu dal maximum a víc to nešlo. Jsem rád, že se ukazuje práce, kterou jsme do toho investovali,“ přiznal Vacek.

Byla to jeho premiérová Grand Tour a celkem v pěti etapách byl Mathias Vacek mezi nejlepšími, ale ani jednou nevyhrál. „Dvě druhá místa mi ukázala, že v časovce i v klasickém silničním závodě dokážu bojovat o vítězství. Velice si toho cením a dvě druhá místa mě hodně těší. Ukázal jsem kvalitní výkonnost,“ těšilo českého reprezentanta.

Na Vueltě si udělal velké jméno - stejně tak úspěšně sám bojoval na mistrovství světa s Pogačarem, Evenepoelem a dalšími hvězdami. Ve své současné stáji Lidl - Trek má Vacek smlouvu ještě na příští rok, ale letos udělal hodně práce, aby poté podepsal ještě lepší kontrakt.