Ohtani je po operaci. Hvězdný baseballista Dodgers dohrával Světovou sérii s vykloubeným ramenem

Ohtani si ve druhém utkání finálové série s New York Yankees při pokusu o krádež mety částečně vykloubil rameno. Po zranění pak odehrál i zbývající tři zápasy a pomohl Dodgers k zisku titulu. Vyšetření ale odhalila natrženou chrupavku, která si vyžádala chirurgický zákrok.

Zatím není jasné, zda se třicetiletý Japonec v příštím roce vrátí i na nadhazovačský kopec. V letošní sezoně se soustředil jen na pálku, aby šetřil zraněný loket pravé ruky.

Na hřišti ale exceloval. Na konci září pokořil hranici 50 homerunů a 50 ukradených met v jedné sezoně MLB, což nikdo před ním nedokázal, a sezonu zakončil s bilancí 54+59. V prosinci podepsal s Dodgers rekordní, desetiletý kontrakt na 700 milionů dolarů (téměř 16 miliard korun).

Shohei Ohtani today underwent successful arthroscopic surgery, performed in Los Angeles by Dr. Neal ElAttrache, to repair a labrum tear that resulted from a left shoulder dislocation Oct. 26. He is expected to be ready for Spring Training.