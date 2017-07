Silák Češka dokáže dřep s činkou vážící 500 kilo. Při prvním pokusu udělal málem kotrmelec

Václav Češka patří v současné době k největším osobnostem silového trojboje nejen v Česku, ale také ve světě. Loni dokázal dřep s činkou vážící 500 kilogramů.

„To byl poslední závod v roce, kdy jsem nakládal 450 kilo, což bylo v uvozovkách poměrně lehké, tak jsem si řekl, že je to naposled a nechal jsem tam naložit 500 kilo. První dřep se mi nepovedl, to jsem málem udělal kotrmelec a u druhého se to povedlo, ale jednoduché to není,“ vysvětluje Radiožurnálu novoborský závodník.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Silový trojboj v podání Václava Češky

A následoval popis toho, z čeho se jeho disciplína skládá: „Začíná se na dřepu, kdy ze stojanu odeberu činku na záda a udělám dřep. Druhá disciplína je benčpress. To si lehnu na lavici, spustím si činku na prsa a vytlačím ji nahoru. A třetí je mrtvý tah, kdy se sehne k čince, zvednu se s ní a narovnám se v zádech.“

Součet kilogramů z jednotlivých disciplín pak dává konečný výsledek. Letos má za sebou mistrovství České a Slovenské republiky v benčpressu, kde nenašel přemožitele. Stejně jako na republikovém šampionátu v silovém trojboji v Praze. Pak už startoval na mistrovství Evropy v Rakousku.

„Myslím, že to nedopadlo špatně. Zopakoval jsem loňský výkon 1150 kilo z mistrovství světa v Německu. Nicméně u dřepu jsem upadl jako obvykle, když jsem zkoušel 502,5 kilo. Pak jsem málem vypadl na benči. Jednou mi došel čas na pokus a šel jsem až třetím. Kdybych ho nedal, tak jsem skončil. Nakonec jsem zvládl 330 kilogramů. Bohužel mrtvý tah jsem pokazil úplně,“ popsal Václav Češka.

Fotogalerie (5)







Na evropský titul to ale stačilo. Jenže silový trojboj je náročný na přípravu a poznamená také zdraví. Václav Češka, věnující se tomuto sportovnímu odvětví dlouhých sedmnáct let, to poznal na vlastní kůži.

„Po mistrovství Evropy jsem měl zdravotní problémy, kdy jsem to asi trošku přepískl a začal jsem mít problémy s ledvinami. Teď jsem na konci pauzy a srovnává se to. Přetížení se tělu moc nelíbilo. Nicméně asi jsem hloupý, ale zase se do toho opřu a jdu do toho znova. Budu se chystat na mistrovství světa v Praze.“

V případě domácího šampionátu nechce mluvit o umístění nebo výkonu. Jeden cíl však v hlavě má. „Chtěl bych podat životní výsledek a od toho se bude odvíjet, jestli budu pokračovat, nebo ne. Vždycky mi šlo o výkon. Teď momentálně se mi v hlavě točí 1200 kilo v součtu, a tomu bych se chtěl přiblížit co nejvíc,“ poodhalil své plány Václav Češka.