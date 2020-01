Kreuziger připouští start na Tour i olympiádě. ‚Minulá mi utekla, nechci, aby mi ta v Tokiu chyběla,‘ říká

Ve stejné stáji, ale přesto v nových barvách vstoupí Roman Kreuziger do této sezony. Nejlepší český silniční cyklista posledních let pomalu končí zimní přípravu a na týmovém soustředění ve Španělsku směřuje trénink k únorovým závodům. A také na vrcholy letošního roku jako jsou Tour de France nebo olympijský závod v Tokiu. Praha 13:50 19. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Kreuziger v dresu stáje NTT Pro Cycling | Zdroj: NTT Pro Cycling

Podle zeleno-bílo-černé už Romana Kreuzigera v pelotonu nenajdete. Rychle se zorientujete podle modré. Se změnou jména z Dimension Data na NTT Pro Cycling připravil jihoafrický tým zcela nové dresy. „Moc se mi dresy líbí, doufám, že i ostatním. A také, že budou dobře vidět v pelotonu,“ uvádí pro Radiožurnál Kreuziger.

Zdali budou dresy vidět, zjistíme zkraje února, kdy třiatřicetiletý cyklista zahájí sezonu na etapovém závodě v Saudské Arábii. Ani ne tak jako dresy, ale hlavně on sám by pak chtěl být dobře vidět na následujících ardenských klasikách.

Na nich v předminulé sezoně útočil na stupně vítězů a letos by rád znovu nahoru, poté, co měl loni nepříjemný pád na Valonském šípu.

„Ardenské klasiky jsou po minulém roce velká výzva, jelikož jsem spadnul a nedařilo se mi. Naopak mám dobré vzpomínky na závody dva roky zpátky, takže teď máme účty vyřízené. Těším se na ně s tím, že pak bych se rád co nejlépe prezentoval na Tour,“ připouští Kreuziger, že si myslí na už desátý start na Tour de France, kterou čtyřikrát dokončil v první desítce.

A v roce 2013 dokonce na pátém místě. Volno po třítýdenném etapovém závodu by si ale podle všecho užil leda tak při dlouhém letu do Japonska - láká ho start v olympijském Tokiu. O medaile přitom budou cyklisti bojovat už necelý týden po dojezdu do Paříže.

„Olympiáda v Riu mi utekla, takže bych nechtěl, aby mi tahle chyběla. Je to velká příležitost. Dvojblok Tour—olympijské hry je opravdu hodně zajímavý,“ popisuje český reprezentant.

Podobně jako na úterý 1. září. Jestli vás teď v rychlosti žádný závod pro tento termín nenapadá, ani ho nehledejte. Roman Kreuziger totiž žádný nenahlásil, jen by rád doprovodil svoji starší dceru na její vůbec první den do školy.