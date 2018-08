Jako dítě se přestěhovala do Nizozemska, teď cyklistka Melissa Van Neck závodí za Česko

Cyklistka ze Zlína Melissa Van Neck se po rozvodu rodičů přestěhovala s maminkou do Amsterdamu. Tam studovala architekturu a jezdila na kole. Až po návratu do Česka se vrhla do cyklistického tréninku úplně naplno a teď má za sebou první silniční závod v českém dresu i na nejvyšší elitní úrovni.

