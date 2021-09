Štybar si na mistrovství světa dojel pro nevýraznější výsledek sezony, věřil si ale na medaili

Francouzský cyklista Julian Alaphilippe podruhé v kariéře získal titul světového šampiona. O medaili ale dlouho bojoval i Zdeněk Štybar, nakonec skončil český reprezentant na mistrovství světa v Belgii sedmý. V rozhovoru pro Radiožurnál přiznal, že mohl skončit lépe, sedmého místa si ale váží. Lovaň (Belgie) 8:50 27. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český cyklista Zdeněk Štybar | Foto: Mario Stiehl | Zdroj: Reuters, via www.imago-images.de

„Trochu těžko se mi to teď hodnotí. Myslím si, že možná mohl být lepší výsledek, ale věděl jsem, že v takovém závěru, kde je malá skupina, už to bude hodně taktické.“ To byla bezprostřední slova po dojetí Zdeňka Štybara.

Český závodník jel totiž v ujeté čtrnáctičlenné skupině společně s největšími favority závodu – Voutem van Aertem, Mathieu van der Poelem nebo Julianem Alaphilipem. Právě poslední jmenovaný nastoupil 17 kilometrů před cílem a týmový kolega Zdeňka Štybara nakonec dokázal zvítězit.

„V moment, kdy nastupoval, jsem byl docela dost vzadu, asi na 10. pozici. Jeho nástup jsem hned nezachytil. Mrzí mě, že přede mnou nastupoval Valgren a já zůstal sedět, tam si myslím, že mi pravděpodobně utekl lepší výsledek nebo medaile,“ litoval Štybar.

Sedmé místo na mistrovství světa je pro Štybara zatím nejvýraznější výsledek v sezóně. Jinak rodáka ze Stříbra provázela smůla – v březnu podstoupil operační zákrok kvůli nepravidelnému srdečnímu rytmu nebo si pro změnu zlomil prst na noze. Úspěch na světovém šampionátu je tak pro českého jezdce velkou satisfakcí.

„Jsem rád, že jsem zvládl pokrývat útoky těch nejsilnějších závodníků. Mám také radost, že jsem se vrátil na úroveň, na které jsem byl před zdravotními problémy. To mi dodalo sebevědomí i na Paříž Roubaix příští týden,“ těšilo českého cyklistu.

Umístění na sedmé příčce by Štybarovi mohlo pomoci i ve vyjednávání o prodloužení smlouvy v jeho stáji Deceuninck Quick Step. Tam mu končí angažmá právě letos.