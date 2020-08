Největší výzva, říká o Tour sportovní ředitel Israel Start-Up Nation Andrle a těší se Froomea

Jako profesionální cyklistika zvládl René Andrle starty na největších světových závodech včetně Tour de France, Giro d'Italia nebo Vueltě. Na silnici získal i titul mistra republiky a startoval na olympijských hrách. Teď ale působí jako sportovní ředitel stáje Israel Start-Up Nation. Týmu, pro který je letošní Tour de France velkou výzvou. Nice 16:47 30. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít René Andrle v době aktivní kariéry. | Foto: Jaroslav Legner / CNC | Zdroj: Profimedia

„Pro tým je to první Tour de France. Byla to nejočekávanější akce roku a vůbec od založení týmu. Tím, že se koupila licence od týmu Katusha, tak přišla nominace automaticky. Všichni to berou jako největší výzvu,“ říká René Andrle Radiožurnálu účasti na Tour de France.

Pro tým je letošní start vlastně generálkou. Příští rok totiž bude na Staré dámě hájit jeho dres Brit Chris Froome.

„Je to závodník, který čtyřikrát vyhrál Tour de France. Je to v současné době asi největší hvězda. Bude to určitě zavazující už proto, že tam bude možnost když ne vyhrát Tour, tak alespoň být na pódiu. Udělám maximálně pro to, abych ho podpořil v další výhře,“ říká Andrle.

Osobně bývalý trenér české reprezentace hvězdu světové cyklistiky zatím nezná. Mnohé už ale slyšel a na spolupráci se těší.

„Do týmu přijde na konci roku na soustředění. Podle zpráv, které zatím mám, je to ohromný profesionál a dobrý kluk.“

Letošní tour se od těch předchozích hodně liší. Jede se v neobvyklém termínu a provázejí ji přísná bezpečnostní opatření kvůli pandemii nemoci covid-19.

„Všichni jsou v bublině, závodníci bydlí po jednom, nepropojuje se tým sponzorů s hlavním závodním týmem. Opatření je dost a já doufám, že se podaří Tour letos dokončit,“ věří Andrle.

Pro manažery letos možná o to víc složitější situace. Na odpočinek mohou prakticky zapomenout.

„To je prakticky nemožné, protože se od rána do večera sedí v autě, sleduje se průběh a pak se musí připravovat plány na delší den,“ upřesnil Andrle práci kolem Tour de France.