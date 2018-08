Trénuje až moc, málo spí a mlsá gumové medvídky. Přesto je Kamil Tůma ve špičce v silovém trojboji

Malá posilovna na Žižkově, z reproduktorů zní rocková hudba a o zem bouchá těžká činka. Powelifter Kamil Tůma právě absolvuje trénink zaměřený na mrtvý tah, tedy jednu z discpilín silového trojboje. Ten se skládá ještě z dřepu s činkou a benchpressu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kamil Tůma posiluje ve svém vlastním podniku

Lehká činka, jak ji nazývá, pro něj znamená 206 kilogramů. Pravda, zvednout dokáže i o padesát víc. Na závody sice začal jezdit až v posledních měsících, ale zvedání železa měl rád odjakživa. Třeba 100 kilogramů na benchpress - čili zvedání činky vleže na lavici - zvládl ještě jako teenager.

„To vám řeknu přesně, že si to vůbec nepamatuju,“ vtipkuje pro Radiožurnál. „Ale myslím, že mi bylo tak 15.“

Bývalý zápasník provozuje posilovnu, kde zároveň funguje jako osobní kouč. K šesti vlastním tréninkům týdně tak denně absolvuje další hodiny se svými klienty. Trénuje vlastně víc, než by měl.

„Jsem unavený, hrozně rozbitý. U velkých kil je velký problém, že vás bolí klouby, mám poškozená kolena i kotníky. Co si vymyslíte, to mě bolí,“ říká.

34letý Tůma je tak trochu přírodní úkaz. Například nemá kouče, jen své kamarády jako sparingpartnery, protože trénuje sám sebe. Ačkoliv na závody jezdí až v posledních měsících, hned začal vozit medaile.

Kvůli provozování své posilovny spí jen pár hodin denně a ani stravování prý není zrovna příkladné. „Pro mě jako pro výživového poradce, který říká lidem, co mají jíst, by to měl být základ, ale stravuji se velmi špatně. Denně deset hodin cvičím, tak na jídlo nemám čas a večer jsem tak unavený, že nemám čas se najíst. Naštěstí mám dobré návyky, když opomenu gumové medvídky, těch jím hodně a zdůvodňuju si, že je to na klouby,“ směje se.

'Steroidy užívat nebudu, je to podvod'

I před gumové medvídky je Kamil Tůma mistrem Evropy a teď chce medaili i ze světového šampionátu organizace GPC. To všechno díky denní mnohahodinové dřině, ačkoliv u některých soupeřů tuší i pomoc zakázaných látek.

„Za nikoho ruku do ohně nedám. Steroidy ani žádné podobné prostředky užívat nechci a nebudu. Mně by samotného netěšilo, kdybych cokoliv ve sportu udělal, a věděl bych, že jsem prošel takovou kúrou. U některých lidí vím, že to dělají, ale je to jejich věc. Je to podvod,“ odmítá zakázané látky.

Mistrovství světa pořádá maďarské město Eger. Tůma tam bude startovat v hmotnostní kategorii do 75 kilogramů.