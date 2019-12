„V devět ráno máme silvestrovský běh, kdy běžíme z Nymburka na soutok Labe s Cidlinou, což je dohromady necelých 22 kilometrů. Pak nemůžeme celý den chodit a večer jsme tak unavení, že vydržíme jen tak tak do půlnoci a jdeme spát,“ popisuje kanoista Martin Fuksa každoroční silvestrovskou tradici, kterou před lety spoluzaložil jeho dědeček a trenér v jedné osobě.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak oslaví konec roku sportovci? Strýcová ho stráví v letadle, Fuksu čeká náročný běh i rachejtle

Kromě ranního výběhu a pozdější únavy má dvojnásobný mistr světa poslední den v roce spjatý taky se zábavní pyrotechnikou.

„Vím, že je to asi špatné kvůli psům a takhle, ale když jsme byli malí, tak pro nás taťka kupoval rachejtle a my jsme z toho byli hotoví a doteďka nám to zůstalo,“ říká Fuksa.

Zatímco Martin Fuksa si na loděnici v rodném Nymburce večer nějakou tu petardu odpálí, u biatlonisty Michala Krčmáře něco podobného nehrozí.

Deset let českého sportu: fenomén Sáblíková, ‚obojživelnice‘ Ledecká i Jemná cesta Lukáše Krpálka Číst článek

„Úplně to nemusím, petardy, to není moje. Počkám do půlnoci, pustím si nějaký film, pak si ťukneme a půjdeme spát. Prvního půjdeme na trénink. Na bujaré oslavy budu mít čas, až skončím kariéru,“ přibližuje svůj silvestrovský program Michal Krčmář.

Někteří sportovci příchod nového roku nijak zvlášť neprožívají - mezi tuhle skupinu patří třeba tenistka Barbora Strýcová.

„Buď ho trávíme v Austrálii, nebo ho trávím v letadle, jako to bude letos. Pro mě to je úplně normální den, protože Silvestra absolutně nemusím. Spíš je to pro mě takový smutný den, protože ten rok zase rychle uběhl. Letos to bude v letadle,“ říká ke svému letošnímu netypickému Silvestru Barbora Strýcová.