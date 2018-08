Znakařka Baumrtová na mistrovství Evropy vylepšila český rekord na 50 metrů a postoupila do semifinále

„Byl to tady můj první start, takže jsem byla více nervózní než obvykle. Jsem ráda, že jsem to zvládla takhle. Je to prostě padesátka, je to hrozně rychlé a člověk se tam ani nezadýchá a pomalu už je na konci,“ popsala Radiožurnálu Baumrtová.

Loni v červnu na mítinku v Římě šestadvacetiletá plavkyně z Chomutova vylepšila národní maximum hned dvakrát a časem 27,89 se poprvé dostala pod 28 sekund. Ve Skotsku potvrdila roli spolufavoritky a čtvrtou rozplavbu vyhrála.

„Moc bych si přála to odpoledne zopakovat a dostat se třeba do finále, to je takový můj plán. Jsem ráda, že mám osobák, to je super. Překonat si na velké akci osobák je skvělé,“ dodala s výhledem na odpolední semifinále český znakařka.

Nová členka české reprezentace Anika Apostalon obsadila časem 29,22 celkově 28. místo z 51 závodnic. Nejrychlejší byla Britka Georgia Daviesová v novém evropském rekordu 27,21. Finále je na pořadu v neděli.