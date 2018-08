Jedna uklouzla, druhé spadla čepička. České plavkyně ztratily v závodech naději kvůli hloupým chybám

„Na startu mi to uklouzlo a vůbec jsem se neodrazila. Spadla jsem tam jako brambora,“ nadávala Simona Baumrtová po padesátimetrové trati, na které se každá chyba těžko dohání.

„Já ani nevím, jak je možné, že mi to uklouzlo. Nemělo by to klouzat. Možná mě trochu znervóznělo to, že nám tam rozhodčí dali tu lištu až na poslední chvíli, tak jsem ještě přemýšlela, jestli si jí tam mám dát sama, jako to udělaly ostatní holky,“ popisuje speciální znakařské startovací zařízení, které se zavěsí o bloky do vody.

Podobný problém z kategorie těch, které by se stávat neměly, postihl i Barboru Závadovou, které pro změnu spadla z hlavy při její parádní disciplíně čepička.

„Je to nepříjemné, asi jako kdyby se atletovi začala vyzouvat tretra. Říkala jsem si ‚kašli na to, je to jenom čepička‘, ale to bylo až potom, co jsem si ji shodila. Předtím jsem na to pořád myslela a nesoustředila se na plavání. Taková velká chyba během mé hlavní disciplíny je už spíše k pousmání než k breku, protože tohle by se mi stávat nemělo,“ říkala po závodě reportérovi Radiožurnálu Závadová.

Obě Češky mají ještě další šanci zabojovat na mistrovství Evropy o medaili, ale tu největší možnost už nejspíše kvůli těmto minelám propásly.

