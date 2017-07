Simona Baumrtová se opět měří se světovou špičkou. Pomohla lepší technika i zásnuby

„Věděla jsem, že když jsem plavala ty časy, které jsem teď překonala, tak to nebylo moje maximum," vrací se pro Radiožurnál Simona Baumrtová do období, ve kterém se jí nedařilo.

Její radost z plavání mizela. Vždyť na minulém mistrovství světa v Kazani byla na znakařských tratích dvacátá, končila v rozplavbách. Teď se podruhé v kariéře dostala do finále.

Beru to jako další závod, další výzvu, říká před mistrovství světa Simona Baumrtová Číst článek

„Prožívá pohodu i díky tomu, že osobní život, který byl jak na houpačce, se trošku ustálil. Projevilo se v tréninku i v závodech, odkazuje její trenér Jaroslav Jezbera k nedávným zásnubám Baumrtové.

Ale podstatné jsou i další změny. Spolu s otcem Simony Tomášem Baumrtem jí napsali intenzivnější tréninky. Dříve česká znakařka těžila ze skvělých startů, teď se její technika plavání trochu proměnila.

„Líp cítí vodu. Při záběru to není tak křečovité, jako to v mnoha případech bylo. Je to krásné, plynulé plavání. O to se změnily i starty, má je furt perfektní, ale dynamika byla trošku jiná,“ připomíná Jezbera, který své svěřenkyni věří i před bojem o medaile.

Plavání už není pupek světa

V něm bude chybět domácí hvězda Katinka Hosszúová, která vzdala semifinále, aby se soustředila na krátkou polohovku. Baumrtová i proto do finále postoupila šestým nejlepším časem.

„Věříme, že má na to, aby ten čas ještě překonala. Zopakovat to, co se jí podařilo v Barceloně, a být zase ve finále, je neskutečné. Je starší a hlavu má někde jinde. Neúspěch ji mrzí, ale ví, že to není pupek světa, připomíná trenér.

Z případného neúspěchu si tak nemusí Simona Baumrtová dělat hlavu i proto, že ji hned ve středu čeká padesátimetrová trať a na ní by chtěla útočit na finále znovu.

Having fun -> watch @tyr_czech and @jolyn_europe #swimming #budapest2017 #worldchamp @mmsurfer Příspěvek sdílený Simona Baumrtova (@simonabaumrtova), Čec 21, 2017 v 3:00 PDT