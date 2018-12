‚Mě jenom mrzí, že to byl takový kousíček.‘ Znakařce Kubové chybělo na medaili jenom dvacet devět setin

Jak hodnotíte sedmé místo, které ale bylo kousek od medaile?

Je to úžasný. Jsem strašně šťastná, že jsem plavala finále, ale na medaili mi chybělo dvacet devět setin a to je prostě k naštvání. Jsou to jenom centimetry, a proto je mi to líto, že mi zase chybělo takhle malinko.

Na druhou stranu kdyby mi někdo řekl, že poplavu finále, tak tomu rozhodně nevěřím, protože mě tady ze světové špičky chybí jenom jedna konkurentka. O to kvalitnější výkon to je a jsem za to hrozně ráda.

V úterý jste říkala, že chcete čas po 57 sekund. To o kousek nevyšlo, ale zlepšení oproti rozplavbám a semifinále je tam viditelné. Také jste ještě říkala, že to chcete jet technicky správně.

To druhé si myslím, že se povedlo. Tato poslední byla z těch tří stovek za nejsoustředěnější a za to jsem ráda, protože jak jsme jeli před chvílí štafetu, tak to se mi jelo strašně špatně a měla jsem trochu obavy, aby to nebyla velká ostuda.

Ten čas je super. Je to můj čtvrtý nejlepší čas, takže jsem moc ráda, že to takhle vyšlo.

Nebyl to pro vás trochu strašák, když jste ve štafetě byla sedmá na svém úseku?

To byly zase jenom setinky. Tady stačí jenom rychlejší dohmat a byla bych třetí, jak je vidět na stovce. V tom je teď prostě krása těch sprintů, teda padesátek a stovek. Že jsem dohmátla sedmá, moc neznamená. Spíš se mi to jelo špatně. Z toho jsem byla smutná. Nebyla jsem to prostě já.

Už je to poněkolikáté, co vám na medaili chybělo jenom málo.

V Kodani to byly dvě desetiny na stovce, teď dvacet devět setin. Třeba se to jednou zase zlomí. Mě tady jenom mrzí, že to byl takový kousíček. Vůbec jsem nedoufala, že bych si na medaili mohla šáhnout a to víc je mi to teď líto