Plavkyně Kubová ukončila kariéru, na olympiádu už nepojede. ‚Nastal správný čas,‘ vysvětluje

Kubová startovala na olympijských hrách v Londýně, Riu de Janeiro i Tokiu, má medaile z mistrovství Evropy i světového šampionátu v krátkém bazénu.

Se šesti prvenstvími rekordmanka domácí ankety Plavec roku měla závodit na únorovém mistrovství světa v Dauhá, ale tři týdny před začátkem si při pádu nešťastně zlomila žebro a poprvé od roku 2009 musela šampionát vynechat. Nakonec vzdala i snahu o účast na letních OH v Paříži.

„Já už k tomuto rozhodnutí směřovala už docela dlouhou dobu. Myslím, že ukončení kariéry ohlašuji už asi pět let a teď nastal ten správný čas. Je mi už 32 let a myslím, že nejlepší věk na plavání u holek je tak 22, 23 let. Jsem ráda, že jsem u plavání vydržela tak dlouho,“ řekla Kubová pro Radiožurnál Sport.

Olympijským maximem chomutovské rodačky tak zůstane 10. místo na stovce z Londýna 2012. Na téže trati byla na MS 2013 šestá a o rok dříve získala evropský bronz. Stejný kov má i z MS v krátkém bazénu, z kontinentálních šampionátů si ještě pod dívčím jménem Baumrtová přivezla deset medailí včetně zlata na 50 m z roku 2013.

„Nejvíc si cením titulu mistryně Evropy, bronzu z mistrovství světa v krátkém bazénu a desátého místa z olympiády. Byly i momenty, že se něco nepovedlo, ale to je součástí sportu. Něco bych udělala líp, něco bohužel zdravotně nešlo, ale zpětně nelituju ničeho,“ uvedla Kubová.

Trénuje děti

Kubová plánovala konec kariéry už po odložených OH v Tokiu, ale novou motivaci jí dala profesionální liga ISL, v níž v roce 2021 slavila s týmem Energy Standard celkové vítězství. Tam také začala spolupracovat s kanadským koučem Tomem Rushtonem v jeho silné mezinárodní skupině.

Na loňském MS ve Fukuoce dvakrát postoupila do semifinále a na mistrovství republiky získala na padesátce 35. individuální titul. K olympijskému limitu se česká rekordmanka na všech třech znakařských tratích přiblížila na 18 setin.

„Trénuju děti v Kadani, teď budu nějakou dobu pracovat jako fyzioterapeut. Uvidíme, jestli se třeba upíchnu v účetnictví, na které se teď rekvalifikuju,“ dodala Kubová, která bude během her v Paříži kandidovat na místo v komisi sportovců Mezinárodního olympijského výboru.