Praha otevřela v Letňanech singletrailové trasy. Jsou šest kilometrů dlouhé a přístupné zdarma

Magistrát otevřel v Letňanech první singletrailovou cestu pro cyklisty v Praze. Zhruba šest kilometrů dlouhé trasy se nachází v letňanském lesoparku. Vybudování trasy vyšlo hlavní město na 3,9 milionu korun. Pro zájemce je trasa přístupná zdarma. V Česku fungují více než dvě desítky jednosměrných singletrailů. Trasy jsou například v Rychlebských horách, Krkonoších nebo Boskovicích. Praha 8:34 21. dubna 2018

„Místní občané se obávali, že jim cyklisté nebezpečným způsobem budou křížit pěšinky. Snažili jsme se projekt upravit tak, aby se tu daly obě aktivity skloubit. Přetrasovaly se ty trasy a myslím, že teď už proti tomu žádné námitky nejsou,“ řekla pražská radní Jana Plamínková (STAN/Trojkoalice).

Trasy v Letňanech se nacházejí na dvou kopcích, které vznikly po stavbě metra C. Jedna z nich je pro jezdce vyhledávající náročnější trasu, další tři pak patří do kategorie lehčích. Při stavbě tras počítal magistrát s cyklisty staršími 12 let.

Starosta Letňan Ivan Kabický řekl, že by v budoucnu měla vzniknout také trasa pro děti.

Další podobné trasy hlavní město nechystá. „Jejich dalšímu vzniku brání to, že to nechceme dávat do prostorů, které jsou přírodovědně hodnotné, jako byly požadavky udělat to v Chuchelském háji, ale tam to opravdu nechceme,“ řekla Plamínková.

V Česku se tratě nacházejí mimo jiné na horách. Cyklisty vyveze lanovka na Ještěd a pak mohou sjet dolů. Sjezd je zdarma. Jezdci si mohou koupit jednotlivé jízdy, ale i denní či několikadenní jízdenky. Severně od Liberce je podle webu Trail hunter také singletrail pod Smrkem, kde je asi 80 kilometrů tras. K dispozici je půjčovna i servis. Bikepark s lanovkou je i na Klínovci.

Rozsáhlá síť tras je vybudována v Rychlebských horách. V Jedovnicích na Blanensku fungují okruhy od jara 2016. Na kola mohou lidé vyrazit i na Špičák.