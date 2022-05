Světová špička šipkařů zamířila do pražské Královky, organizátoři věří v jedinečnou atmosféru

Počtvrté v historii se českému publiku představí elitní světoví šipkaři. Do neděle totiž Praha hostí jeden z podniků European Tour. Fanoušci si museli na odkládané PDC Czech Darts Open počkat a o to rychleji mizí také zbylé lístky do hlediště. „Jsem přesvědčený, že bude hodně kostýmů a že se bude hodně fandit,“ řekl v rozhovoru pro Radiožurnál jeden z organizátorů Pavel Korda. Praha 18:51 13. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český šipkař Adam Gawlas | Foto: PDC | Zdroj: PDC

„Kapacita je 1900 na jednu hrací část. Jsem přesvědčený, že bude hodně kostýmů a že se bude hodně fandit. Protože čeští diváci to vážně umějí, chtějí si to užít. Atmosféra bude naprosto jedinečná,“ věří jeden z organizátorů Pavel Korda.

Sám pořádal i předchozí elitní turnaje v Česku - tři z nich ale byli jen exhibičního charakteru. Nechyběl na nich první český profesionální šipkař Karel Sedláček, který se na Královce teď představí znovu.

„Bude to fantastické. To co jsem zažil na exhibicích bylo skvělé. Bude to třešinka na dortu, sehnal jsem zhruba třicet fleků,“ přiznává Radiožurnálu Zlej Kája, že si v publiku na Letné zajistil podporu od známých.

Na rozdíl od svého nástupce mezi profesionály Adama Gawlase: „Taťka byl na hodně evropských Tour, ale kdyby tam byli rodiče, asi by je kleplo, protože to hodně prožívají. Se mnou jede jenom přítelkyně a soused, který mě k šipkám přitáhl.“

Kartu na PDC druhým rokem, na domácí scéně před českými fanoušky na tahle velkém pódiu ale bude hrát prvně. Nervózní kvůli tomu Gawlas není, ostatně jako vždycky, je ale celkem zvědavý, jestli nebude publikum vnímat přece jen víc než jindy.

„Když někdo něco pořvává v Německu, člověk se soustředí na zápas a téměř to nevnímá. Ale když někdo bude křičet česky, bude to zajímavá zkušenost,“ dodává Gawlas.

Vítěz PDC Czech Darts Open v pražské hale Královka bude známý v neděli večer.