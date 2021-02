Poprvé si stoupl k terči před dvěma lety. Teď se český talent Gawlas probojoval mezi šipkařskou smetánku

Ještě před pár dny se zdálo, že se kariéra Adama Gawlase snad ani nemůže vyvíjet rychlejším tempem. Omyl. Čerstvě devatenáctiletý talent získal jako druhý Čech profesionální kartu organizace PDC a rovnýma nohama skočil mezi absolutní elitu. Po dvou letech hraní tak dosáhl na metu, na kterou většina šipkařů marně čeká celý život. „Na vstup do PDC se moc těším, ale už teď pociťuji, že to bude náročné,“ řekl Gawlas v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Praha 9:42 19. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český šipkař Adam Gawlas | Foto: PDC | Zdroj: PDC

Ve středu večer po několikadenním martyriu zisk profesionální karty, ve čtvrtek dlouhá cesta domů a spousta mediálních povinností. Do toho všeho 19. narozeniny. Měl jste vůbec čas už svůj úspěch vstřebat?

Na vstup do PDC se moc těším, ale zároveň už pociťuji, že to bude náročné - v prvních hodinách po zisku karty je toho opravdu hodně. Když jsem hrál třeba na Grand Slam of Darts (jeden z nejprestižnějších turnajů roku - pozn. red.), tak mi pár lidí také volalo, ale teď je toho tak desetkrát víc. Budu si muset nad tím ještě sednout a pořádně si to srovnat. Ale dal jsem si pěkný narozeninový dárek.

Adam Gawlas Narozen 18. 2. 2002.

Pochází z Návsí, studuje Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Havířově.

Juniorský vicemistr světa organizací PDC a JDC.

V roce 2020 získal právo účasti na prestižním Grand Slam of Darts, kde zatápěl i dvojnásobnému mistru světa Garymu Andersonovi.

V lednu 2021 vybojoval jako druhý Čech po Karlu Sedláčkovi kartu profesionální organizace PDC.

Karta PDC Gawlasovi zajišťuje právo následující dva roky objíždět štědře dotované turnaje na Britských ostrovech i jinde po Evropě. Může se tak pravidelně utkávat s nejlepšími hráči planety a o poznání snadněji stoupat světovým žebříčkem.

Kartu a vstup na profesionální okruh PDC jste vybojoval až v posledním turnaji kvalifikace v německém Niedernhausenu, v takzvané Q School. Jaká byla cesta k životnímu úspěchu?

První den se mi povedl a bylo vidět, že dokážu držet krok s profíky. Pak byl důležitý i poslední den, ve kterém mi přál los, protože jsem hrál s několika přímými konkurenty v kvalifikačním žebříčku a mohl jsem je sám vyřadit už v prvních kolech.

Před posledním dnem to vypadalo, že budu muset dojít ve čtvrtém kvalifikačním turnaji alespoň do finále, abych nasbíral dost bodů. Takže jsem do toho dával maximum, nakonec stačilo semifinále.

Věděl jste během zápasu, že vám bude stačit ve čtvrtfinále vyřadit Rakušana Rodrigueze a máte kartu jistou?

Ostatní kluci sledovali live žebříček, takže jsem věděl, jaký potřebuju výsledek. Možná jsem se kvůli tomu i víc soustředil a v důležitých chvílích jsem byl schopný zahrát, jak jsem zahrál.

Přímého konkurenta jste porazil jasně 6:2 na legy. U terče působíte zdravě sebevědomě, byl prostor na nějakou nervozitu?

Moc jsem nad tím nepřemýšlel. Hrajete, hrajete a najednou to tak nějak přijde. Člověk si vlastně hned ani neuvědomí, co dokázal. To byl jeden z nejzajímavějších pocitů.





Raymond van Barneveld was among the 12 players to make it through at European Q School. pic.twitter.com/x2sKG7uxlN — PDC Darts (@OfficialPDC) February 17, 2021

Raketová kariéra

Na profesionální okruh jste se dostal dva roky a dva měsíce poté, co jste vzal poprvé šipky do ruky. Tomu se skoro nechce věřit.

Je to tak. Začal jsem rovnou na steelových šipkách (s kovovým hrotem - pozn. red.), elektronické ani žádné jiné jsem předtím nikdy nehrál.

Začalo to tak, že kamarád-soused mě před dvěma lety pozval domů na šipky, že si zahrajeme. Po čtyřech měsících následovalo juniorské mistrovství republiky a následně jsem dostal pozvánku do juniorské reprezentace. Pak se to nabalovalo a po necelém roce hraní jsem skončil druhý na mistrovství světa juniorů do 23 let. Díky tomu jsem se mohl zúčastnit Grand Slamu a vyvrcholilo to ziskem profesionální karty.

Ostré lokty a silné hlasivky. Soupeři ho nemusí, přesto to ragbista Price dotáhl až na šipkařský trůn Číst článek

Čím to, že vám šipky okamžitě šly, měl jste k tomu nějaké speciální předpoklady? Třeba jako aktuální mistr světa Gerwyn Price, který prý i díky své ragbyové kariéře vypiloval koordinaci ruky a oka.

To nevím. Zkoušel jsem tenis, fotbal, čtyři roky jsem hrál volejbal. Jinak jsem hrál na počítači. To je asi tak všechno, co jsem před šipkama dělal.

Celé ty dva roky ale prokazujete velký talent. V čem jsou během zápasu vaše silné stránky?

Jak říkal v jednom rozhovoru kolega Pavel Jirkal, asi asertivita u terče. Ale vážně - myslím, že důležité je, že beru šipky trochu jinak, mám jiný přístup. Někteří profíci, když dohrajou, tak jdou kolikrát hned na hotel. Mě ale strašně baví se na šipky i koukat, beru to jako příležitost vidět zblízka nejlepší hráče. Pokaždé se těším, že se na ně budu dívat jak na svatý obrázek. To mě od ostatních odlišuje.

Udělal jste směrem ke Q School nějakou změnu v přípravě, která vám pomohla k zisku karty?

To ani ne - trénoval jsem zkrátka jenom tehdy, kdy jsem chtěl. Házet na terč bez nálady pár hodin, to mě ani nebaví. Je důležité mít náladu a určit si nějaký cíl. Ale denně si určitě jednu dvě hodinky hodím. Ten čas u terče utíká hrozně rychle, ostatně jako u počítače.

Šipky jsou extrémně náročné na psychiku. Připravujete se i po mentální stránce?

Po konci předposledního, třetího dne na Q School jsem měl telefonický hovor s mentálním koučem Marianem Jelínkem. Zeptal jsem se ho na to, co mi vrtalo hlavou, a on mi uvedl některé věci na pravou míru. Měl jsem pak pozitivní myšlenky, což bylo do posledního dne důležité.

Profesionální okruh PDC Organizace PDC (Professional Darts Corporation) uděluje na základě různých kritérií na každou sezonu 128 profesionálních karet. Jednou z cest, jak ji získat, je i vítězství v turnaji tzv. Q School. Další karty získají i nejvýše postavení hráči na žebříčku této série turnajů.

Držitelé karty se mohou až dva roky účastnit britské série Players Championship, kvalifikací na turnaje European Tour a prestižního UK Open.

Na ostatní turnaje kategorie major vede cesta především přes vyšší postavení na žebříčku.

Vítěz každého turnaje série European Tour si přijde na 25 tisíc liber a za vítězství v turnaji Players Championship se vyplácí 10 tisíc liber. Turnaje kategorie major mají dotace násobně vyšší a zatím poslední mistr světa Gerwyn Price si za svůj triumf na světovém šampionátu připsal na konto půl milionu liber.

Jeden z turnajů European Tour by se měl v roce 2021 uskutečnit opět i v Praze.

‚Skočit do toho a potrápit frajery‘

Ziskem profesionální karty se vám minimálně na dva roky úplně změní život. Vy jste ale vlastně stále ještě student...

Chci šipkařskou kariéru skloubit i se školou. To mi teď nedělá moc dobrou náladu, musím to rychle vyřešit. Zajedu za panem ředitelem a musíme se nějak domluvit, abych v tom měl jasno.

Přesto, máte v plánu objet všechny turnaje, které se vám ziskem karty otevřely?

Chtěl bych, pokud na to budou peníze a skloubím to časově. Abych měl i nějaký čas pro sebe a hlavně dodělal školu. Je super, že mám kartu, ale na co mi je, když budu mít základní vzdělání a nic nebudu umět.

Pavel Korda, šipkařský promotér a komentátor „Adam Gawlas je jeden z největších talentů v našem sportu. Už dřív jsem se vyjádřil, že se stane mistrem světa a bude i světovou jedničkou. A za tím si stojím.“

První český šipkař mezi profesionály Karel Sedláček mi v loňském rozhovoru říkal, že u mladých hráčů rozhoduje nejen talent a výkonnostní progres, ale třeba i podpora sponzorů. Jaká je situace v tomhle směru u vás?

Mám sponzora, který mi zajišťuje šipky, terče a vybavení, ale zatím to nejsou takové částky, které by mi zaplatily celý rok na okruhu. Když přijde nějaká dobrá nabídka, tak o ní budu přemýšlet. Teď nějaký kapitál mám, ale zatím nemůžu počítat s tím, že se mi náklady z každého turnaje vrátí. Takže ideální by bylo najít nějaké další sponzory.

Abyste vybudoval ve světě šipek svou značku, budete potřebovat i přezdívku a nástupní hudbu. Už máte obojí vymyšlené?

Nástupní muziku už mám, na minulých turnajích jsem používal skladbu Return of the Trees od Delinquent Habits. Ale přezdívku ještě nemám, to nechám nějak vyplynout v budoucnu.

Jaký je cíl do první sezony mezi profesionály?

Určitě do toho pořádně skočit a potrápit tam ty frajery. Když budu předvádět nejlepší výkony, tak na ně mám. Je potřeba mít i čistou hlavu - vyřešit si právě i školu, abych dostal toho brouka z hlavy a mohl se plně soustředit na šipky.

A váš nejbližší program?

Už v úterý letíme do Anglie na první sérii turnajů Players Championship. Na začátku března bude první velký podnik sezony UK Open, na který naváže další série turnajů. Ještě musíme naplánovat, jestli tam budeme měsíc v kuse, nebo se v průběhu na pár dní vrátím domů. Bude to náročné, turnaje jsou hodně nasáčkované za sebou.