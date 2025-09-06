‚Hrát před českým publikem, to nemá chybu.‘ Czech Darts Open hostí v Praze největší šipkařské hvězdy
V pražských Letňanech odstartoval šipkařský turnaj Czech Darts Open, který se hraje v rámci evropské Tour. Fanoušci se těší na ty největší světové hvězdy, v sobotu jsou do druhého kola nasazeni třeba mistr světa Luke Littler nebo světová jednička Luke Humphries . V pátek se ale ve velkém fandilo domácím šipkařům, čtyřem Čechům, kteří prošli kvalifikací.
I přesto, že měli čeští šipkaři v letňanské hale hlasitou podporu, všichni v úvodním kole prohráli a vypadli. A to včetně největšího českého adepta na postup do druhého kola Karla Sedláčka.
Poslechněte si, jak probíhá šipkařský turnaj Czech Darts Open v pražských Letňanech
V souboji s Ryanem Joycem sice aktuální domácí jednička prolomila Angličanovo podání, brejk ale vzápětí nepotvrdila, nedařilo se jí trefovat potřebná pole dvojnásobků a už neuhrála ani jeden leg.
„Hrál jsem na mé poměry mizerně. Když nezavíráš, nevyhráváš. Tak to je každý zápas a člověk je na to za tu sezonu zvyklý. Beru to jako velkou prohru, před domácím publikem. Ale na druhou stranu to, že jsem se tady mohl zúčastnit, je pro mě velké. Když jsem slyšel fanoušky, to je prostě nádhera,“ líčil po prohře 3:6 na legy Sedláček.
Vedle něj se v Letňanech představil taky Lukáš Unger, amatérský šipkař, který nemá tolik zkušeností s velkými pódii.
„Posledních deset let spolu trénujeme a je neskutečný. Strašně ho to baví. Měl jsem snad větší radost, že se sem dokázal kvalifikovat, než že jsem se sem dostal já,“ popisuje Sedláček, proč je pro něj Unger důležitý.
A radost měl i sám Unger. Přestože vypadl s Lotyšem Madarsem Razmou, byl po utkání dojatý. Z možnosti zkusit si prestižní evropský turnaj i vystoupit před domácími fanoušky.
„Přeji každému, ať se sem dostane, protože zahrát si před českým publikem, to nemá chybu. To je zážitek do konce života,“ popsal Unger.
Ani další amatérští šipkaři Filip Maňák a Jiří Brejcha jasné světové favority nezdolali, a tak se s turnajem loučí. Czech Darts Open v sobotu pokračuje druhým kolem, do kterého už zasáhne i šipkařská špička v čele se světovým šampionem, osmnáctiletým Lukem Littlerem i světovou jedničkou Lukem Humphriesem.
Chybí jen Anderson
Jak náročné je uspořádat Evropské tour v Praze? A proč jsou šipky stále populárnější? V rozhovoru pro Radiožurnál odpovídala šipkařka a komentátorka turnajů Barbora Hospodářská.
O šipky je v posledních měsících a letech velký zájem. Dá se shrnout, co na tomto sportu láká diváky nejvíc?
Atmosféra je naprosto fantastická. Kdybyste přijeli o víkendu do Prahy, určitě byste to viděli. Také to, že se zápasy nedají předpovídat, to fanoušky naprosto strhuje.
Obrovským fenoménem poslední doby je i osmnáctiletý Littler. Angličan v tak mladém věku vyhrál několik prestižních turnajů a je úřadujícím mistrem světa. Do jaké míry může i on za zvýšený zájem, který o šipky v poslední době je?
Může za to strašně moc. Je tolik mladých hráčů, kteří začali hrát právě kvůli jeho úspěchu, ale i starší hráči, kteří začali šipky po jeho úspěchu hrát. Nebo lidé, které šipky vůbec nezajímaly, tak teď začali šipky sledovat. Takže Luke Littler za to stoprocentně může.
Z nejlepší dvacítky dorazilo do Prahy na Czech Darts Open hned devatenáct šipkařů, včetně zmíněného Littlera. Je těžké je do Česka dostat? Mají pak nějaké speciální požadavky? Těší se sem?
Těžké to není, protože se jim u nás líbí, takže je to docela jednoduché. Pro nás je třešničkou na dortu, že jich přijelo devatenáct z dvaceti. Škoda, že nepřijel Gary Anderson, mohli jsme mít celou dvacítku. Ale máme jich devatenáct, což je skvělý úspěch. Speciální požadavky většinou nemají, a pokud ano, tak to jsou jen drobnosti.
Podařilo se šipkám vymanit z kategorie hospodských sportů? Protože spousta lidí to úplně za sport nepovažuje, ale ta nálepka se pomalu sloupává.
Před lety to určitě byl hospodský sport, bylo to tak a bralo se to tak. Ale teď už je to úplně jinak. Především v zahraničí se to v hospodách už vůbec nehraje. Už jsou kluby, sportovní haly a s hospodou to nemá nic společného