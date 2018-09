Z Červeného Kostelce mezi profesionální šipkaře, elitního turnaje se zúčastní první Čech

Nejvyšší možný součet bodů v šipkách na tři hody je 180 a právě na turnajích organizace PDC můžete zaslechnout tohle číslo nejčastěji. Rád by si poslechl po svých pokusech v 1. kole Dutch Darts Championship také první Čech.

„Je to pro mě velká čest, jsem první Čech, který se sem dostal. Už to je úspěch. Myslím, že to otevře dveře i dalším spoluhráčům, což je pro české šipky strašně důležité,“ věří přední český šipkař Karel Sedláček.

Sám je ale stále jen ryzí amatér. Do Maastrichtu, kde se prestižní podnik ode dneška do neděle koná, vyrazil z Červeného Kostelce autem, aby pomohl pozvednout renomé českým šipkám. Odjel tam s vidinou, že by se třeba i on mohl stát jednou úplným profesionálem a nemusel se na turnaje uvolňovat z práce.

„Člověk si celý život nic jiného nepřál, aby se stal šipkovým profíkem. Ta cesta je dlouhá, neříkám, se jím stanu, ale rozhodně otevírám cestu pro ostatní,“ myslí si Karel Sedláček.

25 tisíc liber pro vítěze

„Je otázka času, kdy se nějací sponzoři chytí a pomůžou nám. Kvalita tady je, ale jde o to dát lidem prostor, aby měli na šipky čas a vyzkoušeli si aspoň dvě sezony. Doteď takovou možnost nikdo neměl a nemá,“ vysvětluje.

Příležitost dát o sobě ve světě profesionálních šipek pořádně vědět a udělat další krok ke špičce má teď před sebou Karel Sedláček ideální. A také si může něco přivydělat, protože jen za účast v prvním kole totiž vyinkasuje tisíc liber.

„Na takových podnicích je to standard, v porovnání s turnaji v Česku je to veliký nadstandard. Ale člověk se musí podívat, kolik financí a času vynaložil, než se sem vůbec dostal, je to nemalý obnos. Ani kdybych postoupil do druhého kola, zdaleka se to nepokryje,“ počítá šipkař.

Za porážku ve druhém kole je odměna dvojnásobná. Vítězný šipkař vyhraje šest soubojů, šampion by bral 25 tisíc liber (v přepočtu 715 tisíc korun).

Ve druhém kole by Sedláčka čekala ještě jiná odměna - soupeř s nejzvučnějším jménem Michael Van Gerwen. „Je to obrovská motivace, člověk si v duchu představoval, že by k tomu mohlo dojít, ale nejtěžší krok je vůbec se k tomu Michaelovi dostat,“ uvědomuje si Karel Sedláček.