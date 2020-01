‚Sen, který se stále víc zhmotňuje.‘ Sedláček může být prvním českým šipkařským profesionálem

Když Karel Sedláček poslal ve finále kvalifikačního turnaje v německém Hildesheimu hrot šipky do dvojnásobku čísla 20, zajistil si jako první Čech profesionální kartu organizace PDC. A tedy i vstupenku do společnosti nejlepších hráčů světa. „Stojí za tím obrovská spousta práce, investovaného času i financí,“ řekl Sedláček alias Zlej Kája v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Čtyřicetiletého šipkaře teď čekají velké životní změny. Praha 9:07 21. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český šipkař Karel Sedláček během exhibice v pražské hale Královka | Foto: Petr Šolar | Zdroj: Petr Šolar

Už jste stihl odpovědět na všechny gratulace?

V neděli večer jsme se vrátili domů a v pondělí jsem do oběda seděl v kanceláři a od rána jsem nedal telefon z ruky. Dostal jsem zprávy od lidí napříč republikou, ale i od kluků z Polska, Slovenska, Maďarska, Holandska, blahopřál mi i kolega z týmu a světová sedmička Daryl Gurney. Jsou to stovky gratulací.

Karel Sedláček Narozen 17. 2. 1979.

Pochází z Bohdašína u Červeného Kostelce.

Hrál na mistrovství světa PDC i menší organizace BDO.

V roce 2018 vyhrál prestižní Czech Open.

Loni překvapil postupem do čtvrtfinále turnaje European Tour v Mnichově, kam se probojoval vítězstvím ve východoevropské kvalifikaci.

V sobotu porazil ve finále turnaje Q School v německém Heidelsheimu Berryho van Peera 5:1 na legy a nejméně na dva roky získal jako první Čech profesionální kartu okruhu PDC.

Loni vás dělila od zisku profesionální karty PDC jediná šipka. Co se vám honilo hlavou, když jste se o rok později ocitl ve stejné situaci?

Byl jsem naprosto soustředěný, ani jsem na to nepomyslel. Navíc jsem věděl, že i kdybych finále třetího ze čtyř turnajů prohrál, budu v průběžném celkovém kvalifikačním žebříčku možná i na prvním místě a přiblížím se zisku karty tak jako tak. Troufám si říct, že jsem hrál opravdu kvalitní šipky a soupeři ze mě byli i trochu nešťastní.

Loni jsem to bral v uvozovkách jako zkoušku. Upřímně řečeno, ani bych moc nevěděl, jak s tou kartou naložit. Dnes už je situace jiná, za ten rok se podařilo nasbírat zkušenosti, kontakty i sponzory.

Pomohla vám i přítomnost dalších 22 českých hráčů, kteří se turnajů Q School v německém Hildesheimu zúčastnili?

Samozřejmě, podpora jednotlivců i celé skupiny byla obrovská. O to byl ten úspěch sladší, když se člověk měl na místě s kým podělit o radost. Pro ostatní to může být navíc motivace, když si řeknou, že to dokázal jeden z nich.

Fanoušci jsou z televize zvyklí na vyprodané arény, v nichž atmosféra v hledišti připomíná spíš bujarou párty než sportovní událost. To ale není případ podobných kvalifikačních turnajů. Má na vaši hru vliv prostředí, ve kterém házíte?

Myslím, že vůbec. V Hildesheimu byly terče postavené do řady vedle sebe, což mně osobně nijak nevadilo. Stejně je to vždy jen o tom, jak člověk přistoupí k jednotlivému zápasu. Musí se soustředit jen na odhoz a cokoliv kolem vytěsnit.

Mezi Ostrovy a kontinentem

Teď se před vámi ale otevírá vidina velkých pódií a nejprestižnějších turnajů. Stane se Karel Sedláček prvním českým šipkařským profesionálem?

Rozhodně se o to pokusím, proto i šipky hraji. Před pár lety to byla jen taková představa, sen, který se ale stále víc zhmotňuje. Krůček po krůčku.

Stojí za tím obrovská spousta práce, investovaného času i financí. Nyní ale spolupracuji s holandskou firmou Bulls, která prodává moje autorizované šipky a dodává mi i šipkařský materiál. V minulém roce jsem navíc podepsal smlouvu s anglickou agenturou MDA Promotions, která má pod svými křídly třeba právě Daryla Gurneyho. Díky tomu mám pokryté veškeré náklady spojené s turnaji.

Jak se to stane, že anglická agentura, která má na Ostrovech na výběr ze stovek nebo tisíců domácích hráčů, osloví šipkaře z České republiky?

Hlavní šéf Matthew Ward mě kontaktoval přes sociální sítě. Napsal mi pár řádků, že dostal doporučení a že se podíval na nějaké moje starší zápasy. Jen krátce jsem se poradil s rodinou a Pavlem Kordou z českého svazu, který mi s podobnými věcmi pomáhá. Nebylo moc nad čím váhat, plácli jsme si na tři roky.

Nemusím se tak vůbec o nic starat. Do mailu mi přijde letenka, voucher na hotel, časový rozpis. Pro našince je to něco nevídaného a umožňuje mi to soustředit se jen na hru, místo zařizování a sezení u počítače.

Většina turnajů, kterých se nyní můžete zúčastnit, se koná v Anglii. Už jste přemýšlel, jak s tím naložíte?

Můj život se teď rapidně změní, těch turnajů a kvalifikací, na kterých mám právo startovat, je hodně. Většinou jsou spojené za sebou do prodlouženého víkendu, takže je možné, že občas poletím na otočku a někdy zase zůstanu déle a vezmu i rodinu. Každopádně bude potřeba dělat kompromisy.

Profesionální okruh PDC Organizace PDC (Professional Darts Corporation) uděluje na základě různých kritérií na každou sezonu 128 profesionálních karet. Jednou z cest, jak ji získat, je i vítězství v turnaji tzv. Q School. Další karty získají i nejvýše postavení hráči na žebříčku této čtyřdenní série turnajů.

Držitelé karty se mohou až dva roky účastnit britské série Players Championship (30 turnajů a finále), kvalifikací na European Tour (letos 13 turnajů) a prestižního UK Open.

Na ostatní turnaje kategorie major vede cesta především přes vyšší postavení na žebříčku. Karel Sedláček je momentálně na 152. místě, s dostatkem příležitostí ale bude nyní pravděpodobně stoupat vzhůru.

Vítěz každého turnaje série European Tour si přijde na 25 tisíc liber a za vítězství v turnaji Players Championship se vyplácí 10 tisíc liber. Turnaje kategorie major mají dotace násobně vyšší a zatím poslední mistr světa Peter Wright si za svůj triumf na světovém šampionátu připsal na konto půl milionu liber.

Jeden z turnajů European Tour se uskuteční od 16. do 18. října v Praze.

Bude možné skloubit působení na profesionálním okruhu s vaším nynějším zaměstnáním?

Pracuji jako provozní skladu a chci u toho zůstat. Musím myslet i dopředu, nikdo teď neví, jak po dvou letech bude moje šipkařská kariéra vypadat. Stále není jistota, že budou výdělky z prize money takové.

‚Věk není rozhodující‘

Je pro vás inspirací třeba i příběh Petera Wrighta, který před časem s šipkami skoro skončil a letos se stal v devětačtyřiceti letech mistrem světa?

Mně se stačí podívat na Poláka Krzysztofa Ratajského, se kterým se znám dlouhé roky. Na okruhu odehrál dvě sezony a v třiačtyřiceti letech to v té obrovské konkurenci dotáhl už na 18. místo na světě. Je mi čtyřicet, což v tomhle sportu nic neznamená. V šipkách není věk rozhodující.

Když se bavíme o věku, nelze nezmínit velkou českou naději, sedmnáctiletého Adama Gawlase. Přestože hraje šipky teprve rok, dostal se do finále mistrovství světa kategorie do 18 i do 23 let.

Neuvěřitelný počin, to už se nemusí nikdy nikomu povést. Navíc za tak krátkou dobu. Ale není to jen Adam, mládež máme v Česku výbornou. Tomáš Houdek, David Záruba, Vilém Šedivý nebo Roman Benecký, to jsou mladí hráči, kteří mají skvěle našlápnuto. Záleží, jak se budou rozvíjet dál, ale i jestli seženou sponzory, kteří jim v rozjezdu pomohou.

Může jim pomoct i vaše působení na profesionálním okruhu?

Věřím, že to otevře další možnosti pro celé české šipky. Mluví se o nás už i na Ostrovech, vědí, že i v Česku máme kvalitní hráče. Jak jsem zmiňoval, je to krůček po krůčku, ale postupně to jde.

A hráči z našeho regionu mohou být atraktivní i pro britské sponzory, jak se ukázalo ve vašem případě.

Souhlasím, kdybych byl z Anglie, tak si mě možná nikdo nevšimne. Na Ostrovech je obrovská konkurence a při pohledu na výsledky britské Q School mě až zarazilo, kolik nových jmen se tento rok znovu objevilo. To ale platí i o Nizozemsku nebo Belgii.

Metal a Včelka Mája

Co odděluje v zápase nejlepší hráče od těch „jen“ nadprůměrných?

Rozhodují opravdu detaily, a kdybych je všechny znal, tak na nich sám ještě zapracuji. Nejlepší hráči jsou často takoví roboti, kteří jsou zvyklí hrát, hrát a hrát. To je případ i světové jedničky Michaela van Gerwena, kterého musí ocenit i lidé, kteří ho třeba nemají úplně v lásce. Tři roky vládne šipkařskému světu a je na úplné špičce, což je v dnešní konkurenci něco neuvěřitelného.

Zlej Kája „Před lety jsem na turnaji ukončil dva legy po sobě na 12 šipek a někdo zahlásil: ‚To je ale zlej Kája!‘. Už mi to zůstalo. Na mezinárodních turnajích používám anglickou verzi Evil Charlie.“

Přesto spousta těchto „robotů“ prohlašuje, že i kvůli nabitému programu vlastně ani moc netrénují a jen hrají zápasy. Dá se tomu věřit?

Vytíženost nejlepších hráčů je obrovská a nedokážu si představit, že by házeli ještě mimo turnaje, ve volném čase. Často si vozí terč s sebou a hází občas na hotelu nebo na tréninkových terčích během turnajů.

Při Van Gerwenově nástupu na pódium se aréna zahalí do zelené barvy a prostorem zní hit Seven Nation Army kapely The White Stripes. Vy sázíte na skupinu Helloween, ale během dubnového vystoupení na European Tour v Mnichově jste si nechal před zápasem pustit Včelku Máju. S tou asi v Anglii nebudete chtít prorazit?

Včelku Máju jsme zařadili z recese, protože v Německu Karla Gotta znají a mají ho tam rádi. Plánuji zůstat u Helloweenu, to je moje srdcovka. Ale nic není nemožné.

