Myslel jsem, že to bude větší divočina, říká Sedláček po sezoně ovlivněné pandemií

„Ze začátku sezony jsem si myslel, že to bude větší divočina, ale všechno je omezené, zastavené, přehazované a zrušené, takže turnajů je asi čtvrtina, možná třetina. Nějaké šipky se hrají, ale je to strašně osekané,“ přiznává pro Radiožurnál Karel Sedláček, že možností vydělat si šipkami nebylo letos tolik jako v předcházejících letech.

Zatím se představil na zhruba 15 turnajích PDC, a i když si tam nějaké peníze dokázal vyházet, může být z finančního hlediska rád, že se ani po přestupu mezi profesionály nezbavil své firmy.

„Sice jsem v šipkách něco málo vydělal, ale bylo to očesané. Musíme se soustředit na další rok a jsem rád, že jsem si práci nechal, i když v té koronavirové době nám to i v práci kleslo pomalu na polovinu, ale pořád jsme měli nějaký příjem,“ těší jednačtyřicetiletého Sedláčka.

A jakého výsledku si v premiérovém roce mezi elitou šipkař s přezdívkou Zlej Kája zatím nejvíc považuje?

„V Players Championship jsem nabral zhruba čtyři tisíce liber do žebříčku, což byly super výsledky. Porazil jsem tam znovu Roba Crosse, porazil jsem Justina Pipea v osobním rekordu v průměru na tři šipky 108,2, což je pro mě úplně excelentní,“ povídá Sedláček.

Celkem si na odměnách díky šipkám vydělal první český profesionál v PDC devět tisíc liber (přes 270 tisíc korun). A to má před sebou ještě turnaji nabitý podzim. Snad.

Zanedlouho by měl Sedláček vyrážet na první z nich - s talentovaným Adamem Gawlasem do rakouského Salzburgu.

„Doufám, že se to nebude nijak odkládat. World Cup of Darts, což je vlastně neoficiální mistrovství světa dvojic v národních barvách,“ říká Karel Sedláček, který by si tam rád na čtvrtý pokus zaházel šipkami víc než jednou, což by znamenalo postoupit poprvé v kariéře do druhého kola.