Fotbalová atmosféra, 16 nejlepších hráčů světa. V Česku se poprvé uskuteční evropský turnaj v šipkách

Trojnásobný mistr světa Van Gerwen se v Praze už dvakrát představil v rámci dvou exhibicí. Právě tyto podniky pomohly přesvědčit šipkovou asociaci PDC, že se v Česku může uskutečnit velký profesionální turnaj.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Tento víkend se poprvé uskuteční v České republice nabídne evropský turnaj profesionálních hráčů šipek. Více si poslechněte v reportáži Davida Prouzy

„Jen jsme museli splnit několik podmínek. Jedna z těch docela důležitých podmínek bylo uspořádání nějaké exhibice, aby viděli, jestli jsme tady schopní něco takového udělat a jestli jsou i diváci pro to nadšení. Když úspěšně proběhla exhibice, tak nebyla žádná překážka, aby tady PDC uspořádala oficiální turnaj,“ popsal Radiožurnálu spoluorganizátor turnaje Pavel Korda.

Obě šipkařské exhibice byly v basketbalové hale Královka. Czech Darts Open se uskuteční na výstavišti v Letňanech. Co zůstane stejné, bude atmosféra, kterou diváci vytváří. Ta si často nezadá ani s hokejovými nebo fotbalovými zápasy.

Skvělí diváci

„Řekl bych, že v českých podmínkách by každý fotbalový klub dal nevím co za to, aby měl atmosféru, jaká je na šipkách. Historie je samozřejmě v Anglii, tam diváci pocházejí z těch fotbalových, kde tam to na fotbale vypadá trochu jinak než u nás, a postupně se to dostalo do celého světa a jsem šťastný, že čeští diváci převedli, že jsou fakt skvělí, řekl bych úplně neuvěřitelní,“ dodal Korda.

VIDEO: ‚Chci odhodit šipku, ale nejde to.‘ Šipkaře trápí psychický problém zvaný dartitis Číst článek

Dobrou atmosféru si užijí i nejlepší domácí závodníci. Ve čtvrteční kvalifikaci jich bude bojovat skoro 70 a hned čtyři z nich postoupí do hlavní soutěže. Takovou šanci čeští šipkaři ještě neměli. „Na turnaje European tour se z našeho regionu dá dostat jenom jedním způsobem a to je východoevropská kvalifikace. A tam postoupí jen jeden z toho celého obrovského regionu. Vloni se dostal jako první Čech Karel Sedláček, letos se Karlovi povedlo postoupit podruhé a Pavel Jirkal postoupil dvakrát,“ popsal Korda.

Právě Karel Sedláček bude jedním z adeptů na postup. Pokud se mu to podaří, čekají ho souboje s absolutní světovou špičkou. „Czech Darts Open 2019 je jednou ze 13 akcí European tour. Jsou to turnaje, kterých se zúčastňuje nejlepších 16 hráčů žebříčku Pro Tour Order of Merit, to znamená nejlepších 16 hráčů světa. Vstupenky ještě jsou,“ uzavřel spoluorganizátor akce Pavel Korda. Hlavní soutěž Prague Darts Open začne tento pátek a bude trvat až do neděle.