Velké drama se smolným koncem. Sedláček měl šest šipek na postup, na šampionátu ale končí

Šipkař Karel Sedláček ani při své druhé účasti na mistrovství světa nepřešel přes první kolo. Jediný český reprezentant na turnaji nestačil v londýnské Alexandra Palace na domácího Ryana Joyce, kterému podlehl 2:3 na sety. Velké drama vrcholilo v závěrečné sadě, kdy český reprezentant nevyužil hned šest pokusů na ukončení zápasu. Londýn 14:18 16. prosince 2020

Ve středu se na rozdíl od zahajovacího dne šampionátu pokračovalo v Alexandra Palace bez diváků. Od původního záměru až tisícovky lidí na každý hrací den museli organizátoři na poslední chvíli upustit kvůli zpřísnění protikoronavirových opatření v Anglii.

Zápasy prvního kola se hrají na tři vítězné sety a každý z nich na tři vítězné legy. Sedláček v úvodu zápasu skóroval lépe, ve třetím legu jako první prolomil soupeři podání a úvodní sadu ukořistil pro sebe.

Předloňský čtvrtfinalista Joyce ale svůj výkon po krátké pauze výrazně zvednul a v druhém setu dominoval. Jenže zlepšil se i Zlej Kája, jak se rodákovi z Bohdašina přezdívá.

Sedláček třetím setem „prolétl“ podobně jako jeho soupeř o pár minut dřív a přiblížil se historickému postupu. Joyce mu to ale následně znovu vrátil a vyrovnaný souboj dospěl do rozhodujícího pátého setu.

Ten začal jednačtyřicetiletý český reprezentant brejkem, vedl 2:0 a měl dvě šipky na vítězství. Joyce ale dokázal srovnat skóre, v závěrečném legu ale mohl Sedláček hned čtyřikrát rozhodnout. Pevnější nervy nakonec ukázal Angličan a vrátil českému reprezentantovi zářijovou porážku z prvního vzájemného utkání.

V šipkařském chrámu Alexandra Palace se bude hrát od 15. prosince až do 3. ledna. Titul obhajuje světová dvojka, Skot Peter Wright. Pokud by vyhrál i letos, odnesl by si stejně jako před rokem odměnu půl milionu liber (asi 14,5 milionu korun). Sedláček vyinkasoval za účast v prvním kole 7500 liber.