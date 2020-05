Česká obdoba šipkařské Premier League Darts zná vítěze, ve finále online turnaje triumfoval Sedlák

Šipkařská Tipsport Premier League, jež vznikla jako česká obdoba evropské Premier League Darts, zná prvního šampiona. Stal se jím Vítězslav Sedlák, který v online turnaji slaví po finálové výhře 10:6 nad Alexanderem Maškem. Praha/Uničov 12:34 29. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Tuto Premier League budu chtít uvést v život i příští rok a v dalších letech,“ řekl už před turnajem jeho promotér Pavel Korda. Ilustrační foto | Foto: Ota Bartovský / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Závěrečný večer série, ve které každý z deseti šipkařů soupeřil pomocí webkamer a internetu z vlastního domova, začal semifinálovými souboji, do nichž po dvoufázové základní části postoupili vedle Sedláka s Maškem i mladík Adam Gawlas a Daniel Barbořák.

V utkáních hraných na 10 vítězných kol byli úspěšnější oba devětadvacetiletí šipkaři: Sedlák přehrál Barbořáka 10:4, Mašek po vyrovnaném střetnutí porazil vítěze základní části Gawlase 10:8.

Sedlákovi se finále „z pohodlí vlastního domova“ v Uničově vyvedlo, získal úvodních 5 kol a utkání nakonec dovedl do vítězného konce. „Je to samozřejmě skvělý pocit,“ řekl webu iROZHLAS.cz Sedlák, který se musel stejně jako dalších devět šipkařů vyrovnat s nezvyklými podmínkami virtuálního klání.

„Ze začátku turnaje to bylo zvláštní, jelikož byla kamera namířená pouze na terč. Posléze, kdy už se přidala druhá, která zabírala mě, už jsem byl schopen trochu se vcítit do toho, že hážu vedle soupeře,“ popsal premiérový vítěz soutěže.

Příští ročník

Česká obdoba elitní evropské soutěže by ale neměla být pouze jednoroční záležitostí, kterou pomohl nastartovat útlum profesionálních soutěží kvůli koronavirové pandemii. „Tuto Premier League budu chtít uvést v život i příští rok a v dalších letech,“ vysvětlil už před startem turnaje pro Radiožurnál šipkařský promotér Pavel Korda.

„Nebyla by to ale tato varianta online, ale poté už by šlo o jedno místo, kde by se odehrály zápasy v trochu více profesionálním prostředí,“ doplnil Korda.