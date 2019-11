Legendární Taylor pomohl povýšit šipky na milionový byznys, teď se představil na pražské exhibici

Britská sportovní hvězda, multimilionář a legenda, kterou uznává i široká veřejnost. Tím vším se Phil Taylor stal především díky svým šikovným rukám a přesné mušce. Nejúspěšnější hráč v historii šipek se v pátek večer představil fanouškům v Praze, kde se v hale Královka zúčastnil exhibice. Praha 14:29 2. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Phil Taylor. | Foto: Peter Cziborra | Zdroj: Reuters

Legendární Phil Taylor je šestnáctinásobným mistrem světa a během své dlouhé kariéry vyhrál přes 200 profesionálních turnajů. Premiérový titul světového šampióna získal v roce 1990, ten poslední před šesti lety.

„Za dobu, co hraju šipky, se toho v našem sportu změnilo dost. Od vybavení, které je dnes mnohem lepší, přes techniku, publikum až po prize money. Ale tenkrát to byla větší legrace. Dříve se hráči mezi sebou i bavili a byla to větší zábava. Dnes má řada z nich během zápasu v uších sluchátka a koncentrují se jen na sebe,“ porovnává různá období své šipkařské kariéry devětapadesátiletý Angličan.

S profesionálním hraním skončil Taylor po loňské prohře ve finále mistrovství světa a svoje rozhodnutí do budoucna měnit nehodlá.

„Skončil jsem kvůli věku, už to pro mě bylo náročné. Chtěl jsem být i častěji doma. Už nemusím tolik cestovat jako v posledních deseti letech, kdy jsem byl přibližně ve dvaceti různých zemích světa ročně. Teď hraju občas exhibice, jinak podnikám s nemovitostmi a věnuju se vnoučatům. Na profesionální turnaje už jsem moc starý, ale jsem spokojený. Navíc peněz už mám dost,“ směje se Phil Taylor.

Taylor ještě v šestadvaceti letech pracoval jako dělník v továrně na keramické držáky toaletního papíru. Pak ale dostal od manželky k narozeninám sadu šipek s terčem a v ten moment se mu život změnil.

„Můj názor je takový, že v dnešní době není na světě hráč, který je schopný dokázat to, co dokázal Phill. Ať už proto, že dřív nebyla taková konkurence, nebo tím, že je Phill tak výjimečný. Myslím, že v dnešní době ani van Gerwen při exkluzivní formě není schopný to natáhnout do takových rozměrů,“ říká aktuálně nejlepší český šipkař Karel Sedláček, podle kterého Taylorových šestnáct titulů mistra světa neohrozí ani nejúspěšnější hráč současnosti Nizozemec Michael van Gerwen.