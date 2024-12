Každá účast je svátek. Chci si to užít a postoupit, říká jediný Čech na šipkařském mistrovství světa

„Jak se říká, tak nejlepší na konec, proto si mě nechali až na sobotu. Během pár dní se musí odehrát několik zápasů a letos to na mě vyšlo,“ žertoval Sedláček před jeho úvodním zápasem proti Rhysu Griffinovi z Walesu.



Světový šampionát je jeden z nejlukrativnějších šipkařských turnajů. Vítěz si z Londýna odveze v přepočtu 15 milionů korun, ale už samotná účast v londýnském Alexandra Palace je prestižní.

„Každá účast je svátek, je to to nejlepší, co hráče může za rok potkat. Když tam člověk hraje víckrát, tak mu to trošku zevšední a přijde mu to obyčejné. Ale když jsem byl v Londýně poprvé, tak člověk nevěděl, co ho čeká a jak vše vlastně probíhá. Teď to bude moje čtvrtá účast, jdu tam vykonat svojí práci, vyhrát svůj zápas a užít si to s fanoušky,“ popisuje Sedláček.



Fanoušci nejvíce poženou domácí Angličany, mezi kterými jsou i největší favorité na trofej pojmenovanou po legendárním komentátorovi Sidu Wadellovi. Těmi jsou obhájce titulu Luke Humphreys a sedmnáctiletá senzace Luke Littler.

„To je takové zlaté vejce organizace PDC, sledovanost šla kvůli němu raketově nahoru. Co se týče samotného Littlera, tak z něj je v Británii celebrita. Myslím, že jeho jméno Britové vyhledávají na Google úplně nejčastěji a to tam mají strašně moc sportovců. To je neskutečné,“ říká Karel Sedláček.

Sedláček se bez ohledu na výsledek bude z Londýna vracet domů. „Máme zpáteční letenky na Štědrý den, takže kapra doma stihnout musíme. Konečně se mnou letí i manželka, takže si to chceme užít a postoupit do dalšího kola,“ dodal Sedláček.