Praha bude hostit šipkařskou elitu. Přijedou van Gerwen i Wright

Praha bude v pátek v rámci turnaje Rebel Prague Darts Masters hostit šipkařskou elitu. Do sportovní haly Královka dorazí například světová jednička Michael van Gerwen či Peter Wright. Jedná se o jedno z posledních vystoupení těchto hráčů před prosincovým mistrovství světa, které proběhne v londýnské hale Alexandra Palace. Praha 14:04 27. listopadu 2018

Dříve byl šipkařský sport spjatý především s prostředím zakouřených hospod. V posledních letech ale zažil nevídaný rozvoj a šipkaři se přesunuli do moderních hal, kde je sledují desetitisíce lidí. Z šipkařských hráčů se staly celebrity světového formátu.

Někteří z elitních hráčů dorazí poslední listopadový den i do Česka, kde se v pražské hale Královka uskuteční exhibiční turnaj Rebel Prague Darts Masters.

Diváci se mohou těšit na v současné době nejlepšího šipkaře planety Michaela van Gerwena z Nizozemska. Toho doplní např. Skot Peter „Snakebite“ Wright, který je známý pro svůj extravagantní účes. Na svou nástupní písníčku Don't stop the Party také fanouškům předvede svůj typický tanec.

Chybět nebude ani bývalý šipkař Wayne Mardle či představitel klasické holandské šipkové školy Vincent van Der Voort.

Večerem bude provádět John McDonald, jehož hlas zaznívá na drtivé většině šipkových turnajů po celé světě.

„Těším se, až se uvidíme 30. listopadu. V únoru už jedna exhibice v Česku byla a byl to neuvěřitelný úspěch,“ řekl van Gerwen pro web pořadatele. Zmínil tak obdobnou akci, která se v Praze v únoru uskutečnila.

„Budeme tančit a zpívat, už se nemohu dočkat,“ doplňuje Wright, pro kterého půjde o první návštěvu Prahy.

Hráče z čela světového žebříčku doplní také nejlepší čeští hráči v čele s Karlem Sedláčkem, který se jako první Čech v historii podívá na mistrovství světa do Londýna. „Je to pro mě velká čest, jsem první Čech, který se sem dostal. Už to je úspěch. Myslím, že to otevře dveře i dalším spoluhráčům, což je pro české šipky strašně důležité,“ řekl Sedláček Radiožurnálu k účasti na světovém šampionátu. V prvním kole ho tam čeká Angličan Keegan Brown.

Páteční turnaj tak pro něj bude skvělou přípravou, kde si vyzkouší hru proti nejlepším hráčům světa, než se jim 13. prosince postaví naostro. To totiž v Londýně začne šipková událost roku, kterou mistrovství světa je.

„Při jednáních se společností Modus Darts nám hodně pomohl fakt, že únorová exhibice byla vyprodána za tři dny, to na našeho partnera udělalo dojem. Michael van Gerwen i Wayne Mardle byli z pražského klání nadšeni a znovu se na fanoušky těší. Napoprvé se nám nepodařilo zajistit účast Petera Wrighta, i když jsme o to hodně stáli. Tentokrát již dohodě nestálo nic v cestě a ‚Snakebite‘ přijede,“ přiblížil událost za pořadatele Pavel Korda.

Exhibice bude pro Prahu také generálkou na červen, kdy se v hlavním městě světoví šipkaři představí v soutěžním turnaji PDC Czech Darts Open.