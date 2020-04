Turnaj v šipkách na virtuálním poli? V Česku vzniká online série po vzoru britské Premier League

Tváří v tvář proti sobě teď hrát nemohou, a proto v Česku vzniká zatím virtuální šipkařská série. Po vzoru britské Premier League se v ní budou už od příštího úterý utkávat v přímém přenosu od svých terčů z domova přední čeští šipkaři. Po odeznění pandemie koronaviru by měla soutěž pokračovat jako skutečná a s fanoušky šipek nejen u obrazovek. Praha 8:30 3. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Diváci o šipky během koronavirové pauzy zcela nepřijdou, v Česku se chystá online obdoba britské Premier League. Ilustrační foto | Foto: Lee Smith | Zdroj: Reuters

„Myšlenku české Premier League jsem měl v hlavě dlouho. Ale vzhledem k tomu, že šipkových turnajů je opravdu hodně, a vysílání nejrůznějších sportů běžně také, tušil jsem, že by nebylo jednoduché dostat soutěž tam, kam bych chtěl a kam by si zasloužila,“ popisuje pro Radiožurnál promotér a organizátor nové série Pavel Korda.

V Česku se chystá virtuální šipkařský turnaj.

A proto chce autor nápadu, který nese jméno Česká šipková Premier League 2020, využít aktuální situace, kdy kvůli pandemii koronaviru sportovní fanoušci zavření doma lační po živých přenosech.

„Šipky nejsou jako fotbal nebo hokej, hráči si spolu nemohou zahrát, to lze tak maximálně na počítači. Ale šipky jsou geniální v tom, že dokáží postavit dva hráče proti sobě a každý je při tom u sebe doma. Přes webovou kameru se dokáží spojit tak, že se vytváří iluze, že hrají vedle sebe,“ vysvětluje Korda.

Po vzoru, Premier League organizované profesionální šipkařskou organizací PDC, se v Česku chystá 17 večerních turnajů pro 10 elitních českých šipkařů. Část výdělku ze série půjde na charitu, aby se nakoupili roušky, respirátory a další aktuálně potřebné věci.

„Máme tam loňského dvojnásobného finalistu mistrovství světa Adama Gawlase, bývalého vicemistra Evropy Pavla Jirkala,“ vyjmenovává Korda taháky virtuální šipkařské série. „Mezi vybranou desítkou bohužel nemůže být Karel Sedláček, jediný český držitel PDC Tour Card.“

Sedláček je jedním ze 127 šipkařů a jedné šipkařky, kteří tuto kartu v součastnosti drží. Ta hráče opravňuje k účasti na Players Championships či v závodech European Tour, které jsou součástí tzv. PDC Pro Tour. „Nová série bude strašně zajímavá, je škoda, že se nemohu zúčastnit. Hráčská asociace nám to striktně zakázala,“ přiznává zklamaně Sedláček.

„Není nic jednoduššího, než se v online tréninku s někým spojit a zaházet si,“ libí se nápad prvnímu a zatím jedinému českému šipkařskému profesionálovi Karlu Sedláčkovi, který tak bude projekt sledoval jen na dálku. Tedy alespoň letos.

„Tuto Premier League budu chtít uvést v život i příští rok a v dalších letech. Nebyla by to tato varianta online, ale poté už by šlo o jedno místo, kde by se odehrály zápasy v trochu více profesionálním prostředí,“ říká šipkařský promotér Pavel Korda.

Poprvé se přední čeští šipkaři postaví před webkamery v úterý 7. dubna v 19 hodin večer, kdy v přenosu na TV Tipsport bude k zhlédnutí pět úvodních zápasů české šipkařské Premier League.