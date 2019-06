‚S kocovinou si už nikdo závodit nedovolí.‘ Habanec chce být u skateboardové olympijské premiéry

Pryč jsou časy, kdy byla jízda na skateboardu spíš jen pouliční zálibou. Tenhle sport se v mnoha ohledech rozrůstá a jeho protagonisty za rok dokonce čeká premiéra na olympiádě. Do Tokia by se rád dostal i Maxim Habanec, který se vrátil z Los Angeles, kde vstoupil povedeným výkonem a 17. místem do olympijské kvalifikace. Praha 12:32 21. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český skateboardista Maxim Habanec | Zdroj: Profimedia

Skateparky na Štvanici a v areálu Pragovky, který byl v minulém roce otevřen pod jeho záštitou, jsou jako jeho druhý domov. Od té doby, kdy s jízdou na skateboardu začínal, se ale mnohé změnilo.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Skateboarding se v mnoha ohledech rozrůstá a za rok ho dokonce čeká premiéra na olympiádě. Do Tokia by se rád kvalifikoval i Maxim Habanec. Více v reportáži Davida Nyče

Provoz na rampách zhoustl, protože si skateboard pořídila a následně se na něm naučila řada lidí. Maxim Habanec se na prkně naučil natolik dobře, že by mohl být už brzy v průlomovém období tohoto sportu olympionikem.

„Výkony skateboardistů byly vždycky neuvěřitelné. Ale ještě neuvěřitelnější bylo, že lidé byli schopní ty výkony podat potom, co den předtím byli na party. Teď už si to nikdo nedovolí, už nikdo nevyhrává závody v kocovině, protože by to ani nešlo,“ popsal Radiožurnálu sedmadvacetiletý závodník.

Je mu přes 50 a už sedmnáctkrát měl operovaný kotník. Petr Karlíček ale i nadále skateboarduje Číst článek

„Jezdím dvacet let. Když jsem začínal jezdit závody, tak se mi všichni smáli, že jsem první, kdo to bere vážně. Že jsem byl schopný v devět ráno přijít do skateparku a najíždět si sérku, co pojedu. Teď když přijdu v devět, tak už tam jsou všichni,“ uvedl.

Habanec teď věří, že si splní svůj velký sen a bude příští rok u premiéry svého sportu na olympijských hrách. Navzdory posunu na největší světové sportovní jeviště si myslí, že skateboarding neztratí nic ze svého kouzla.

„Skateboarding si určitě zachová svoji image. Je zajímavé už to, že kvalifikační závody nejezdíme v helmě. Takže na olympiádě budou skejťáci dost pravděpodobně jezdit v džínách a v triku, což je super,“ dodal pražský rodák.